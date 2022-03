Răspunsul lui Marius Croitoru când a fost întrebat despre o posibilă ofertă de la FCSB

Marius Croitoru (41 ani) ar putea pleca de la FC Botoșani în vară, iar una dintre posibilele sale destinații ar putea fi FCSB, acolo unde Gigi Becali s-a arătat interesat de serviciile sale. Mai mult, Valeriu Iftime a dezvăluit că este dispus să îl lase să plece pe cel care este cel mai longeviv antrenor din Liga 1.

Tehnicianul care a revoluționat-o pe FC Botoșani a vorbit despre posibilitatea de o pregăti pe FCSB, dezvăluind care ar fi răspunsul său în cazul în care va primi o ofertă din partea roș-albaștrilor.

Răspunsul lui Marius Croitoru pentru Gigi Becali



Marius Croitoru, obișnuit ca toate deciziile de la echipă să fie lăsate în seama sa, a dezvăluit că nu va merge la FCSB, acolo unde deciziile ar fi luate de Gigi Becali.

„Nu se pune problema să vin! Are antrenor FCSB, nu se discută despre mine. Eu am un contract pe care vreau să-l duc la bun sfârșit și din vară vom vedea. Dar nici din vară nu mă duc la FCSB”, a declarat Marius Croitoru la Digi Sport.

Declarațiile lui Valeriu Iftime despre Marius Croitoru



”Îi dau drumul. Îl las să plece. Dacă are ofertă din altă parte, eu nu-l țin cu forța. Dar eu spun că nu o să plece. Eu îi știu situația. Vrea să rămână pentru că are copiii la școală, are lucrurile lui de rezolvat. Eu cred că va rămâne la Botoșani, așa cum tot spun de doi ani de zile.

Aș pune un antrenor tânăr. Dacă mi-ar spune Marius (Croitoru) că nu mai vrea să stea și are niște motive pe care eu nu pot să le refuz, vă spun public, primul pe care l-aș suna ar fi Rădoi. Dar numai să vrea el să vină la mine.

Îi dau cinci ani, liber, face ce vrea”, a spus Valeriu Iftime la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.