Becali, cale liberă spre Croitoru! Valeriu Iftime știe numele viitorului antrenor de la FC Botoșani

Valeriu Iftime este convis că Marius Croitoru va continua alături de Botoșani și din vară, atunci când îi expiră contractul, însă are și un plan de rezervă în cazul în care tehnicianul se hotărăște să plece.

Patronul lui „FCB” îl dorește pe Mirel Rădoi pe banca echipei sale și îi propune un contract pe cinci ani de zile în care va avea mână liberă să ia toate măsurile care se impun la club.

”Îi dau drumul. Îl las să plece. Dacă are ofertă din altă parte, eu nu-l țin cu forța. Dar eu spun că nu o să plece. Eu îi știu situația. Vrea să rămână pentru că are copiii la școală, are lucrurile lui de rezolvat. Eu cred că va rămâne la Botoșani, așa cum tot spun de doi ani de zile.

Aș pune un antrenor tânăr. Dacă mi-ar spune Marius (Croitoru) că nu mai vrea să stea și are niște motive pe care eu nu pot să le refuz, vă spun public, primul pe care l-aș suna ar fi Rădoi. Dar numai să vrea el să vină la mine.

Îi dau cinci ani, liber, face ce vrea” a spus Valeriu Iftime la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Marius Croitoru a semnat cu FC Botoșani în iunie 2019 și mai are contract cu trupa lui Iftime până în această vară.