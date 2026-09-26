România nu joacă finala turneului Euro Cup: înfrângere clară cu Danemarca

În prima semifinală a Turneului F4, Norvegia – Ungaria, scor 27-23, iar în cea de-a doua, Danemarca – România, scor 28-20.

Astfel, duminică vor juca pentru medalia de bronz învinsele Ungaria şi România, iar pentru trofeu vor lupta Norvegia şi Danemarca.

Cele patru participante la Turneul F4 de la Bucureşti sunt calificate direct la turneul final al CE2026, astfel că nu au mai disputat preliminarii şi au jucat în cadrul competiţiei semioficiale EHF Euro Cup.

România s-a calificat la Turneul F4 în urma rezultatelor din grupa 1: 27-29 şi 25-45 cu Norvegia, 34-29 şi 38-34 cu Polonia, 32-26 şi 32-19 cu Slovacia.

Turneul final al CE2026 va avea loc între 3-20 decembrie. În România, Cluj-Napoca şi Oradea vor găzdui meciuri din grupele preliminare, iar BT Arena din Cluj-Napoca va găzdui apoi şi partide din grupele principale.

Echipele calificate în urma preliminariilor la turneul final, găzduit de Polonia, România, Cehia, Slovacia şi Turcia, sunt: Franţa, Germania, Olanda, Suedia, Spania, Croaţia, Slovenia, Muntenegru, Elveţia, Insulele Feroe, Austria, Serbia, Islanda, Ucraina, Macedonia de Nord şi Grecia, scrie News.ro.