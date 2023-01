Wikipedia a plublicat care au fost cuvintele cele mai căutate de greci în anul 2022. Pe primul loc se află „Ucraina”, elenii dorind să fie la curent cu evoluția conflictului de la granițele României.

Elenii au mai fost interesați, printre altele, de dispariție reginei Angliei, Elisabeta a II-a, NATO sau Cupa Mondială.

Pe locul zece în topul celor mai căutate cuvinte pe Wikipedia din Grecia se află frumoasa eurodeputată Eva Kaili, care a stârnit interes printre eleni, după ce a fost trimisă în judecată pentru acte de corupție legate de Campionatul Mondial din Qatar.

Lista celor mai populare căutări din Grecia

1. Ucraiva (703,339)

2. Grecia (697,779)

3. Elisabeta a II-a (506,893)

4. NATO (498,629)

5. FIFA Cupa Mondială (378,621)

6. FIFA Cupa Mondială 2022 (370,024)

7. Agios Paisios (312,788)

8. Uniunea Europeană (290,754)

9. Georgios Papandreou (288,599)

10. Eva Kaili (283,842)

Eva Kaili, în arest pentru 30 de zile

Eurodeputata elenă Eva Kaili se află în arest preventiv, ea fiind inculpată într-o anchetă pentru corupţie implicând Qatarul şi care a costat-o deja postul de vicepreşedintă a Parlamentului European.

Eva Kaili, partenerul său de viaţă Francesco Giorgi, care este şi asistent parlamentar, fostul eurodeputat Pier Antonio Panzeri (toţi social-democraţi) plus lobby-istul şi directorul ONG-ului 'No Peace Without Justice', Niccolo Figa-Talamanca, sunt inculpaţi în acest scandal.

Cei patru sunt acuzaţi de participare la o organizaţie infracţională, spălare de bani şi corupţie.

În paralel, Parchetul financiar de la Atena a deschis o anchetă preliminară pentru luare de mită şi spălare de bani cu privire la eurodeputata Eva Kaili.