Probleme mari pentru Rapid înainte de meciul cu Csikszereda. Absență importantă
Rapid - Csikszereda va fi LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30.

Rapid Csikszereda Superliga
Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României în Giulești. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Probleme mari pentru Rapid înainte de meciul cu Csikszereda. Absență importantă

Pe lângă absențele obișnuite survenite în urma problemelor medicale, Rapid a pierdut pentru meciul cu Csikszereda și un jucător extrem de important, care a legat mijlocul alături de Tobias Christensen în actuala stagiune.

E vorba despre Kader Keita. Ivorianul a cumulat patru cartonașe galbene în noul sezon și va sta, în consecință, un meci pe bară.

Ceilalți jucători care nu vor putea evolua din cauza accidentărilor sunt Alex Pașcanu, Andrei Borza, Gabriel Gheorghe, Drilon Hazrollaj, Borisav Burmaz și Diogo Mendes.

Hazrollaj rămâne fantoma care a costat-o 900.000 de euro pe Rapid. El a bifat doar cinci apariții în primele șase etape și o singură titularizare, 2-2 cu FCSB pe Arena Națională din august. De atunci, e accidentat.

Nicolae Stanciu, la Rapid? Ce spune Costel Gâlcă

Gâlcă a afirmat că Nicolae Stanciu ar putea să o ajute foarte mult pe Rapid în lupta din Superligă, dacă transferul său se va concretiza în iarnă. 

„Avem jucători care sunt în vederea noastră pentru iarnă, dar deocamdată e important acest meci. Stanciu e un jucător important pentru fotbalul românesc, cu siguranță că dacă ar veni ne-ar ajuta foarte mult.

Deocamdată mă gândesc la meciul cu Csikszereda, vom vedea ce se va întâmpla. 

Ne dorim foarte mult să câștigăm meci cu meci, să ajungem acolo și după aceea putem vorbi de alte lucruri”, a transmis Costel Gâlcă, la conferința de presă premergătoare partidei de vineri, 28 noiembrie, Rapid București - Csikszereda Miercurea Ciuc.

