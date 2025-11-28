Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României în Giulești. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Probleme mari pentru Rapid înainte de meciul cu Csikszereda. Absență importantă



Pe lângă absențele obișnuite survenite în urma problemelor medicale, Rapid a pierdut pentru meciul cu Csikszereda și un jucător extrem de important, care a legat mijlocul alături de Tobias Christensen în actuala stagiune.



E vorba despre Kader Keita. Ivorianul a cumulat patru cartonașe galbene în noul sezon și va sta, în consecință, un meci pe bară.



Ceilalți jucători care nu vor putea evolua din cauza accidentărilor sunt Alex Pașcanu, Andrei Borza, Gabriel Gheorghe, Drilon Hazrollaj, Borisav Burmaz și Diogo Mendes.



Hazrollaj rămâne fantoma care a costat-o 900.000 de euro pe Rapid. El a bifat doar cinci apariții în primele șase etape și o singură titularizare, 2-2 cu FCSB pe Arena Națională din august. De atunci, e accidentat.

