Greșelile făcute de Rapid! Marius Șumudică nu s-a abținut: „Să mă ferească Dumnezeu”

Rapid are un sezon aproape perfect cu Costel Gâlcă pe bancă și este liderul la zi din Superliga, chiar dacă în etapa trecută a pierdut de o manieră clară la Cluj, scor 0-3, în fața lui CFR.

Giuleștenii sunt una dintre echipele care se va bate la titlu în acest sezon, dar Marius Șumudică a sesizat un aspect care i-ar putea pune probleme Rapidului.

Marius Șumudică a criticat transferurile nereușit ale Rapidului

Fostul antrenor din Giulești a adresat problema transferurilor din atac nereușite de Rapid. Marius Șumudică s-a oprit asupra lui Timotej Jambor şi Antoine Baroan.

Jambor a costat-o pe echipa patronată de Dan Șucu nu mai puțin de un milion de euro, în timp ce Baroan a fost 400.000 de euro. Cei doi atacanți au reușit împreună trei goluri și două assist-uri în tricoul Rapidului.

Marius Șumudică consideră că cei doi nu sunt potriviți pentru a pune presiune pe Koljic sau pentru a-l înlocui în cazul în care bosniacul este indisponibil.

