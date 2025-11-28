Greșelile făcute de Rapid! Marius Șumudică nu s-a abținut: „Să mă ferească Dumnezeu”

Greșelile făcute de Rapid! Marius Șumudică nu s-a abținut: „Să mă ferească Dumnezeu"
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marius Șumudică a comentat situația de la Rapid și a sesizat o problemă.

Rapid are un sezon aproape perfect cu Costel Gâlcă pe bancă și este liderul la zi din Superliga, chiar dacă în etapa trecută a pierdut de o manieră clară la Cluj, scor 0-3, în fața lui CFR.

Giuleștenii sunt una dintre echipele care se va bate la titlu în acest sezon, dar Marius Șumudică a sesizat un aspect care i-ar putea pune probleme Rapidului.

Marius Șumudică a criticat transferurile nereușit ale Rapidului

Fostul antrenor din Giulești a adresat problema transferurilor din atac nereușite de Rapid. Marius Șumudică s-a oprit asupra lui Timotej Jambor şi Antoine Baroan.

Jambor a costat-o pe echipa patronată de Dan Șucu nu mai puțin de un milion de euro, în timp ce Baroan a fost 400.000 de euro. Cei doi atacanți au reușit împreună trei goluri și două assist-uri în tricoul Rapidului.

Marius Șumudică consideră că cei doi nu sunt potriviți pentru a pune presiune pe Koljic sau pentru a-l înlocui în cazul în care bosniacul este indisponibil.

„Să mă ferească Dumnezeu, l-am văzut şi pe Baroan. Am văzut că Rapid a plătit 400 de mii pe el. Păi dacă pui 400 de mii de euro pe care i-a plătit şi aduni şi salariul jucătorului, niciodată nu poţi să mai spui că îi dădeai bani mulţi lui Boupendza.

Să nu mai plângă după banii pe care îi dădeau lui Boupendza, Dumnezeu să-l ierte. E incomparabil. Boupendza a venit liber şi a fost vândut pe 800 de mii de euro. Baroan nu poate fi atacant de titlu.

Nu e atacant de 400 de mii. Nici Jambor nu e jucător de un milion la acest moment. Două transferuri ratate. Nu înţeleg ce se întâmplă cu Koljic. Nu e problema mea. Gâlcă ştie mai bine. N-ai cum să joci cu Baroan în locul lui Koljic.

Probabil există probleme pe care eu nu le ştiu. Mă depăşeşte. Din punct de vedere valoric, e o diferenţă între cei doi. Nu ai cum să joci cu Baroan. Ei suferă în atac. Dacă se întâmplă ceva cu Koljic… Baroan nu e o soluţie. Eu i-aş da drumul în iarnă”, a declarat Marius Şumudică, conform Fanatik.

Rapid se află pe primul loc în Superliga, cu 35 de puncte adunate în 17 etape, iar pentru giuleșteni urmează meciul cu Csikszereda din runda 18 de campionat.

