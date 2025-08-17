Rapid – FCSB a fost un derby cu o deschidere-fulger de scor. Sport.ro a oferit aici desfășurarea primelor 45 de minute.

Din păcate, după golul lui Lixandru, derby-ul a „murit“. Pentru că, realist vorbind, nu s-a mai jucat nimic. Ceea ce a fost convenabil pentru FCSB, cu avantaj pe tabelă, însă un dezastru pentru Rapid, care a „pedalat“ în gol.

Aflat în studioul Digi Sport, Daniel Pancu, fostul star al Rapidului, a explicat de ce trupa pregătită de Costel Gâlcă a fost inexistentă, la capitolul ofensiv, în primele 45 de minute.

„Cei de la FCSB au câștigat repriza datorită experienței. FCSB a început ca o echipă mare, cu stăpânire de sine. La Rapid, nu există progresie, demarcările din spatele adversarului lipsesc. Rapid nu încearcă profunzimea. Rapid a avut posesia doar în zone moarte. Dar putem miza pe revenirea Rapidului, dacă ne uităm la primele cinci etape“, a spus fostul selecționer al naționalei de tineret.

