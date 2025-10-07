Căpitanul Rapidului a fost taxat dur de Dănuț Lupu (58 de ani), fostă glorie a Rapidului și a lui Dinamo, după ce ce fotbalistul a fost filmat în timp ce înjura clubul din Ștefan cel Mare alături de fanii giuleșteni.



Gestul lui Dobre, care a marcat o "dublă" în meciul cu constănțenii, a fost surprins în mai multe filmulețe ajunse virale pe rețelele de socializare și a încins spiritele înaintea derby-ului programat pe 19 octombrie.



Lupu nu l-a iertat: "Până ieri cine auzise de el?!"



Contactat pentru a comenta derapajul căpitanului giuleștean, Dănuț Lupu, cunoscut pentru discursul său direct, nu s-a ferit de cuvinte și l-a criticat aspru pe fotbalist, legând situația sa de o problemă generală a fotbalului românesc.



"Este un copil care la vârsta lui... nu știu. Vine după conflictul cu galeria și poate a vrut să demonstreze ceva. Haideți să vă spun, știți care este problema? Are 27 de ani, dar până ieri unde a jucat? Să mă ierte că nu am nimic cu el, dar are 27 de ani și până acum doi ani unde juca?", a tunat fostul internațional.



Critica lui Lupu a continuat, vizând ascensiunea târzie a lui Dobre în prim-planul fotbalului românesc. "Auzise cineva de Dobre?! Asta e și o problemă a fotbalului românesc, că avem jucători care ajung fotbaliști la 27 de ani! Adevărul în România doare", a punctat Dănuț Lupu pentru iAMsport.

