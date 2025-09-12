Dacă înving pe Cluj Arena, giuleștenii urcă pe prima poziție, unde momentan se află Universitatea Craiova.

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:00, U Cluj și Rapid se întâlnesc în primul meci al etapei cu numărul 9 din Superligă.

26 aprilie 2025, U Cluj - Universitatea Craiova 2-1: a fost singura victorie reușită de ardeleni în ultimele șapte meciuri jucate în campionat pe teren propriu, în rest au trei remize și trei înfrângeri.

Mai mult, au primit cel puțin un gol în 17 dintre precedentele 18 partide disputate pe prima scenă din postura de gazde.

Giuleștenii sunt neînvinși afară în SuperLigă din 8 martie 2025, FC Hermannstadt - Rapid 1-0. Au urmat în deplasare patru succese și cinci rezultate de egalitate.

48 de șuturi pe spațiul porții adverse a expediat Rapid în primele opt runde (U Cluj – 30), cele mai multe dintre toate competitoarele.

Dan Nistor ajunge la meciul cu numărul 490 în prima ligă: doar Ionel Dănciulescu este peste el



În cazul în care va fi utilizat, Dan Nistor va bifa meciul cu numărul 490 în SuperLigă și va urca pe locul 2 în clasamentul prezențelor all-time, la egalitate cu Costică Ștefănescu, cei doi fiind depășiți în această ierarhie doar de Ionel Dănciulescu (515 jocuri).

Trei jucători din cele două loturi sunt integraliști în ediția curentă: Alexandru Chipciu, respectiv Denis Ciobotariu (acum accidentat însă) și Kader Keita.

Duelul U Cluj - Rapid, cel mai vechi din campionat: totul a început în toamna lui 1933



Duelul dintre Universitatea Cluj și Rapid este cel mai vechi din istoria actualului campionat, prima confruntare directă având loc în cel de-al doilea sezon în care întrecerea internă s-a desfăşurat în sistem divizionar, 1933-1934.

Pe 26 noiembrie 1933, elevii lui Adalbert Molnar (U) au învins pe teren propriu cu 2-1 (Graţian Sepi, Silviu Ploeşteanu / Ştefan Boblea).

În retur, la Bucureşti (21 aprilie 1934), ceferiştii au obţinut la rândul lor victoria cu 1-0, golul fiind marcat de Geza Medve, atacantul „giuleştenilor" aflându-se la debut.

În ediţia amintită, ambele echipe au cumulat câte 17 puncte (U Cluj locul 3, CFR locul 4).

Statistica întâlnirilor dintre U Cluj și Rapid



În total, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 100 de ori, de 40 de ori au câştigat studenţii ardeleni, de 43 de ori s-au impus giuleştenii, iar alte 17 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu U Cluj gazdă: 50 meciuri - 26 victorii U Cluj - 12 remize - 12 succese Rapid.

Cea mai mare diferenţă înregistrată pe prima scenă: cinci goluri, de cinci ori 5-0 (de trei ori pentru U Cluj - de două ori pentru Rapid).

Ultimul succes bifat de bucureșteni în disputele din SuperLigă: 23 iulie 2023, U Cluj - Rapid 0-3.

Cea mai recentă confruntare din campionat: 24 mai 2025, U Cluj - Rapid 2-2.

Acum la U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău a scris istorie în Giulești



Partida va fi una specială pentru Ioan Ovidiu Sabău, care a evoluat ca jucător în Giuleşti timp de patru sezoane (1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2002-2003), contribuind la ultimele două titluri câştigate de gruparea vişinie.

De asemenea, acesta a antrenat-o pe Rapid în stagiunea 2012/2013 (16 meciuri în toate competiţiile - 9 victorii - 3 remize - 4 înfrângeri). Info: LPF

