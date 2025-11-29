Monaco – PSG se joacă de la 18:00. Liderul clasamentului poate profita pentru a se desprinde la cinci puncte de Olympique Marseille, ocupanta locului doi.

Monaco – PSG, 18:00, LIVE VIDEO pe VOYO

De cealaltă parte, AS Monaco, echipa care se află pe locul 8 în ierarhie ar putea ajunge pe loc de cupe europene în cazul unei victorii.

PSG a legat trei victorii la rând în campionat, cu Nice (1-0), Olympique Lyon (3-2) și Le Havre (3-0), în timp ce AS Monaco vine după trei eșecuri consecutive, cu Paris FC (0-1), Lens (1-4) și Rennes (1-4).

În ultimul meci, în Champions League, PSG a învins-o pe Tottenham cu 5-3, în timp ce AS Monaco a remizat cu Pafos, echipa la care evoluează Vlad Dragomir (scor 2-2).

Tot în această seară, în Ligue 1, se mai joacă:

20:00 Paris FC – Auxerre

22:05 Marseille - Toulouse

Clasamentul din Ligue 1

