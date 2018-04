"Putem sa castigam si fara el!" AVERTISMENT public pentru Budescu din partea lui MM Stoica! Ce mesaj i-a transmis

Budescu e criticat de MM Stoica, dupa declaratiile date impotriva lui Dica.

Budescu s-a declarat nemultumit de faptul ca a fost schimbat la pauza de doua ori la rand. Jucatorul l-a criticat in direct la TV pe Dica, insa apoi cei doi s-au impacat.

MM il critica pe jucator, caruia ii transmite ca echipa ros-albastra face un joc mai bun de posesie fara Budescu.

"Nu am discutat cu el despre declaratia asta, dar nu mi-a placut. Niciodata nu e ok pentru tine sa declari ceva impotriva echipei. Nu e ok sa vorbesti despre deciziile antrenorului. Budi a gresit grav cand a zis ca se asteapta la orice. A fost o replica usoara.

Luati meciurile noastre fara Budescu si Alibec. Se poate castiga un meci fara oricine. Steaua cu Budescu e o echipa, Steaua fara el e alta echipa. Steaua cu el e o formatie care nu poate face un joc de posesie, dar care poate rezolva un meci la o faza fixa sau printr-o executie de geniu. Fara el, facem un joc mai bun de posesie. Ce conteaza pana la urma e rezultatul, cand tragem linie cate puncte acumulam.", a declarat MM Stoica la Digi.