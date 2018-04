Penalizare cu 3 puncte si suspendare pana la 12 LUNI pentru Becali! CFR a cerut oficial depunctarea FCSB! FOTO

Lupta la titlu poate fi decisa de comisii!

CFR Cluj a depus memoriu la Comisia de Disciplina a FRF prin care cere penalizarea FCSB cu 3 puncte si suspendarea lui Becali intre 6 si 12 luni si o amenda de 300.000 de lei.

Ardelenii au negat informatia prin Bogdan Mara, insa actele depuse la Comisie sunt clare. Clujenii fac referire la declaratiile lui Becali care se incadreaza la articolul 52.5 din Regulamentul Disciplinar. Becali spunea ca a fost reclamat pentru declaratii xenofobe si pentru ca l-a sunat pe Dan Petrescu inainte de meci.

"Declaratiile facute de persoanele care sunt de natura sa prejudicieze in mod imaginea fotbalului cum ar fi, dar fara a se limita la: corectitudinea desfasurarii jocurilor de fotbal, cele privind prestatia arbitrilor, incalcarea unor prevederi regulamentare, activitatea unor persoane care intra sub incidenta prezentului regulament, plata unor sume de bani pentru simularea partenerilor de competitie sau altele asemenea care nu sunt dovedite, se sanctioneaza la prima abatere cu masura suspendarii de la 8 la 16 jocuri pentru jucatori sau antrenori si de la 6 la 12 luni pentru oficiali si penalitate sportiva de la 5.000 de lei la 300.000 de lei, iar clubul de care apartine aceasta persoana va fi sanctionat cu scaderea a 3 puncte din cele obtinute in campionatul in care participa echipa din categorie superioara", se arata in articolul mentionat mai sus.

Declaratia reclamata de CFR:

”Acolo e prietenie. A venit Zamfir care are legaturi cu tot felul de arbitri cu care a facut tot felul de lucruri in trecut. Chiar daca nu mai facem acum, dar numai cand ii arata degetul... ”`Stai putin ca noi am lucrat impreuna`. Ei au avut niste prietenii vechi cu arbitrajele.

Daca unul a luat 30.000 - 50.000 spaga si acum nu mai ia, e curat. Dar el a luat pe vremuri de la CFR si acum cand arbitreaza... Eu am spus ipotetic. Nu stiu pe care. Cu siguranta s-au intalnit lucrurile astea pe vremuri. Nu putem spune concret, dar s-a intamplat. Oamenii care au lucrat cu ei nu mai fac acum coruptie, ca fac puscarie, dar daca au luat pe vremuri...

A fost un jucator francez care a declarat, a spus ce s-a intamplat. Eu am spus ce a spus jucatorul francez, ca a facut 11 metri atunci. Asa a spus omul. Eu mai spun ce mi-au spus mie oamenii de la Universitatea Cluj, Bai, veniti cu banii, cu valiza, cu 1,7 milioane, ca avem oferta de la CFR. Eu am spus ce mi-au spus, adevarul, nu minciuna, nu inventez.

Pe mine m-au prins cu valiza, ca nu m-am ascuns. Eu dadeam ca sa se joace corect, sa nu se fure. Acum nu mai are curaj sa iasa. Sunt sigur 100% ca nu se mai face cu arbitraje, cu mita. Coruptie sigur nu mai exista in fotbal, dar temerea mea este sa nu mai existe reminiscente din trecut”, au fost declaratiile lui Gigi Becali la Digi Sport.



