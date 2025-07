Pur și simplu necruțător după Csikszereda - Rapid 0-2: „O echipă de Liga 3 spre liga satelor”

„Am jucat aseară (n.r. vineri, 25 iulie) cu o echipă de Liga 3 spre liga satelor. Am dat un gol dintr-o eroare a lor și am marcat un gol elaborat, frumos, cum mi-aș dori să mai văd. Nu avem încă un prim unsprezece și suntem înainte de etapa a patra. Koljic nu este o soluție de drum lung, cum nici Jambor nu este de Rapid. Am jucat până acum cu două nou-promovate în deplasare și cu o contracandidată în Giulești pe care nu am bătut-o.



Atât în meciul cu Argeș, cât și cu Csikszereda, mental nu am mai cuplat în repriza secundă, arătând gradul de scăzut de profesionalism, intrând în jocul slab al adversarilor. Nu cred că fizic stăm prost pentru că am dominat partea secundă cu CFR Cluj, chiar dacă pe fondul de oboseală și sictir al lor, cu gândul la Europa League.



Drilon (n.r. Hazrollaj) este o soluție alternativă la Dobre, precum și “Baronul” (n.r. Antoine Baroan) este și se mișcă ca un număr 9 autentic.



Rămâne să-i văd eficiența în fața porții și jocul cu capul și mintea. Am putea avea surprize plăcute. Vreau să-l vedem și pe Omar (n.r. El Sawy) undeva în poziția în care l-a încercat pe Rareș Pop cu CFR Cluj, număr 10”, a spus Marian Iancu pe pagina sa oficială de Facebook.