Protocolul COVID a fost SCHIMBAT de FRF! Jucatorii vindecati NU se mai testeaza 90 de zile! Ce se intampla daca sunt totusi pozitivi

Federatia ajuta cluburile si schimba protocolul COVID!

Comitetul de Urgenta al FRF a modificat cadrul de legi sportive in vigoare in contextul pandemic actual. Astfel, jucatorii, antrenorii si membrii din staff gasiti pozitivi si vindecati de COVID nu vor mai trebui sa se testeze timp de 90 de zile. Exista exceptii in cazul persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvolta simptomatologie sugestiva, anunta Federatia.

In cazul in care o persoana vindecata este totusi retestata, rezultatul pozitiv in perioada de 90 de zile nu poate fi considerat o noua infectare, cu exceptia persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor cu simptome evidente.

Deci, fotbalistii vindecati pot sa joace fara a se mai testa timp de 90 de zile, indiferent daca returneaza sau nu ulterior teste pozitive.

