Propuneri INEDITE pentru fotbalistii Universitatii Craiova! O sa-si ia banii in luna aprilie a anului viitor! Ce masuri a luat patronul echipei

Mihai Rotaru, finantatorul Universitatii Craiova, le-a propus fotbalistilor doua optiuni.

Criza economica din cauza pandemiei de coronavirus forteaza patronii cluburilor din Liga 1 sa ia noi masuri.

Mihai Rotaru, patronul Craiovei, spune ca le-a propus fotbalistilor doua variante, urmand ca acestia sa o aleaga pe cea care le convine:

"Am discutat cu jucatorii si le-am oferit doua optiuni. O sa-si ia toti banii, dar in luna aprilie a anului viitor.

Acum sunt doua scenarii fie nu primesc salariul in iunie si noiembrie, fie iau jumatate in mai, iunie, iulie si august. Toti jucatorii au fost de acord. O sa-i primeasca integral in luna aprilie!", a spus Rotaru pe canalul de Youtube al jurnalistului Horia Ivanovici.