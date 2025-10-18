Roș-albaștrii au deschis scorul în minutul 34, prin Florin Tănase, care a transformat un penalty obținut de Bîrligea, însă Metaloglobus a întors rezultatul în actul secund, prin reușitele semnate de Ubbink și Huiban.

Gigi Becali a închis telefonul când a auzit propunerea: ”Văd că îți arde de glume!”

În contextul eșecului cu Metaloglobus și având în vedere sezonul modest făcut de FCSB până în acest moment, moderatorul emisiunii Fotbal Club de la Digi Sport, a venit cu o propunere interesantă pentru Gigi Becali.

Naum i-a propus finanțatorului de la FCSB să le dea putere totală celor doi antrenori de la FCSB, Mihai Pintilii și Elias Charalambous.

”În condițiile date, în situația de față, cu un sezon surprizător de slab, în momentul ăsta de minim istoric în care vă bate Metaloglobus, vă gândiți măcar pentru o vreme să lăsați puterea totală celor de la echipă, ceea ce înseamnă că și jucătorii vor ști că ei au o putere ’pe viață și pe moarte’ asupra lor”, a fost întrebarea adresată de Radu Naum lui Gigi Becali.

Când a auzit propunerea venită din partea jurnalistului, patronul de la FCSB s-a enervat și s-a grăbit să închidă apelul, refuzând să mai continue discuția.

”Nu, nu, hai, să fii sănătos că văd că îți arde de glume. Hai, la revedere, pa!”, a spus Gigi Becali înainte de a închide telefonul.

Clasamentul din Superliga

