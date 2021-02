Propunere SOC pentru Becali! Razvan Lucescu, varianta pentru banca FCSB?! "5 ani consecutiv ia titlul cu el!"

Razvan Lucescu s-a despartit de Al Hilal dupa o serie mai slaba in campionatul Arabiei Saudite.

Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, este de parere ca antrenorul de 52 de ani ar fi ideal la FCSB. Dragomir considera ca la lotul pe care il are echipa lui Becali, un antrenor de valoarea lui Razvan Lucescu ar face performante extraordinare.

"Am vazut ca a plecat Razvan Lucescu de la Al Hilal. Eu zic ca a plecat de acolo la momentul potrivit, are un noroc fantastic. Pai, a luat tot ce se putea lua, era greu sa ii mai motiveze pe jucatorii aia. Ce sa le mai promita sa castige? Este cel mai bun antrenor roman la ora actuala si are o cota extraordinara.

Eu ii transmit lui Gigi Becali, ca un sfat, sa ii faca o oferta! Ar fi perfect pentru FCSB! Are atata experienta, este un campion, a castigat trofee pe unde a fost. Ii dau scris lui Gigi ca daca il aduce pe Razvan Lucescu va lua titlul cu el 5 ani consecutiv!

Ce daca a fost la Rapid si daca a tinut cu Dinamo cand era copil? Este un profesionist desavarsit si isi face treaba unde este platit. Sa ii dea un salariu pe masura si sa il ia, ca poate s-a saturat de atata strainatate, macar pentru un an, doi. Isi scoate sigur banii cu el!

Sunt convins ca se vor intelege foarte bine. Razvan a lucrat cu patroni cel putin la fel de puternici ca Gigi. Pai, Copos si grecii aia aveau personalitate ca Becali! Razvan e un baiat educat, are arta asta a comunicarii si o sa stie sa ii explice anumite decizii. Sa asculte sfatul meu si sigur va da lovitura", a spus Dragomir potrivit ProSport.

Gigi Becali si-a exprimat aprecierea pe care o are pentru Razvan Lucescu in momentul in care antrenorul roman a castigat titlul de campion al Greciei cu PAOK in 2018.

"Eu il iubesc pe Razvan Lucescu, imi place mai mult decat de taica-sau. Are asa o prestanta, vorbeste bine, e prezentabil. L-am sunat, pentru ca in toate ce a spus a avut dreptate, mai putin legat de un aspect. Responsabilitatea maxima nu e a antrenorului, ci a patronului. Pentru ca el pierde bani daca echipa pierde", a spus la acel moment Becali la Digi Sport.

De asemenea, desi a antrenat la Rapid, Razvan Lucescu nu a exclus posibilitatea ca intr-o zi sa devina antrenorul FCSB-ului.

"Daca m-as vedea la FCSB? Sunt profesionist, fac aceasta meserie cu pasiune. Am invatat ca niciodata nu poti sa spui…

Cine stie in ce conjunctura… cum va fi… spun acum un lucru si peste o perioada de timp iese cu totul altceva. Nu trebuie ca antrenorul, ca omul de fotbal, sa aibe idei preconcepute. Au fost anumite perioade, au fost trairi, au fost rivalitati… Lumea se schimba, merge inainte, lucrurile evolueaza, apar conjuncturi total diferite…", a spus in 2019 Razvan Lucescu intr-un interviu pentru Fanatik.