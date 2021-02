BREAKING NEWS! Presa din Turcia arunca BOMBA: Morutan este dorit de Fatih Terim la Galatasaray

Dupa Dennis Man, Olimpiu Morutan poate fi urmatorul fotbalist care ii umple buzunarele lui Gigi Becali.

Publicatia turca Takvim anunta ca Fatih Terim si-ar fi dat acordul pentru transferul mijlocasului de 21 de ani, dupa ce acesta ar fi fost monitorizat un an si jumatate de scouterii liderului din Superlig.

Intr-un articol intitulat "Morutan, ultimul favorit al lui Fatih Terim", jurnalistii turci il compara pe fotbalistul de la FCSB cu Gica Hagi, apreciind ca loveste mingea "excelent cu piciorul stang", asemeni fostului mare fotbalist al lui Galatasaray.

Potrivit sursei citate, mutarea ar urma sa se realizeze la sfarsitul sezonului, atunci cand ar urma sa expire interdictia la transferuri pe care o are clubul turc.

Ramane de vazut daca oficialii lui Galatasaray vor ajunge la un acord cu Gigi Becali, care a declarat in mai multe randuri ca nu mai doreste sa vanda jucatori importanti dupa plecarea lui Dennis Man.

Olimpiu Morutan a jucat in acest sezon 18 meciuri in Liga 1, avand evolutii foarte apreciate in pozitia de mijlocas central intr-un sistem 4-3-3. El a marcat 4 goluri si a oferit 10 pase decisive in campionat.