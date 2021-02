Prima reactie a oficialilor Astrei dupa ce Ioan Niculae a fost condamnat la inchisoare! Ce se va intampla cu echipa

Patronul Astrei Giurgiu Ioan Niculae a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare in dosarul 'Interagro'.

Dani Coman, presedintele clubului giurgiuvean, a explicat ce se va intampla cu echipa in perioada in care Niculae va fi inchis.

"Este o situatie foarte grea. Este o problema personala a domnului Niculae, care nu va afecta foarte mult clubul. Noi suntem alaturi de dumnealui si de familia dumnealui in aceasta perioada, dar nu putem face prea multe.

Astra va merge inainte, asta am decis. In mare avem o strategie, ne-am facut un plan impreuna cu domnul Niculae. Ne-am gandit la toate variantele, nu suntem luati pe nepregatite. Vom merge cu toate greutatile, asa cum am facut-o si pana acum", a spus Dani Coman potrivit ProSport.