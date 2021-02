Inca un SUPER MECI din Champions League in Romania!? Dupa SOCUL Atletico - Chelsea, Romania ar putea gazdui si Liverpool - Leipzig! Anuntul facut de presa internationala

Meciul tur din optimile Champions League dintre Atletico Madrid si Chelsea se va disputa pe Arena Nationala.

Restrictiile de Covid-19 din Spania nu permit englezilor sa faca deplasarea la Madrid pentru meciul cu Atletico, motiv pentru care oficialii UEFA au decis disputarea acestuia la Bucuresti.

Un alt meci 'problematic' din acest punct de vedere a fost si Leipzig - Liverpool, care s-a jucat pe Puskas Arena din Budapesta, din cauza restrictiilor din Germania. Acum, meciul retur dintre cele doua s-ar putea juca tot pe un stadion neutru.

Leipzig nu va putea face deplasarea in Marea Britanie din cauza restrictiilor din Germania, care impun o carantina de 10 zile la revenire, motiv pentru care UEFA ar putea alege o alta locatie.



Conform The Athletic, opt orase sunt luate in calcul pentru meciul retur dintre Liverpool si Leipzig. Una dintre variante ar fi tot Puskas Arena, insa printre ele se numara si Romania.

Meciul retur este programat miercuri, 10 martie, de la 22:00. In tur, Liverpool s-a impus cu 2-0 prin golurile inscrise de Mane si Salah.