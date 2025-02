Dinamo a câștigat greu meciul cu Oțelul Galați de marți seara din etapa 25 din Superligă, 1-0 după penalty-ul controversat acordat de VAR și transformat de specialistul Astrit Selmani în minutul 90+8 al întâlnirii de pe ”Arcul de Triumf”.

Debutantul Stipe Perica, atacant croat cu sezoane bune în Serie A (76 de meciuri și 10 goluri la Udinese și Frosinone), s-a remarcat prin faza la care ”câinii” au scos penalty-ul din prelungiri.

”Cred că Stipe a intrat bine astăzi. Suntem acoperiți pe partea ofensivă”, a subliniat la final antrenorul dinamovist Zeljko Kopic.

Ce a declarat Stipe Perica după primul meci pentru ”câini”



„Sunt fericit, este o victorie importantă, o victorie esențială pentru play-off și pentru îndeplinirea obiectivului. Mă bucur că suntem cu un pas mai aproape de calificare. De asemenea, sunt fericit că am jucat, că am fost pe teren și am contribuit la această victorie.

Sunt mândru să fiu aici, să îmbrac tricoul lui Dinamo. Voi da totul pentru acest club, pentru culorile pe care le port. Atmosfera a fost incredibilă, stadionul senzațional, iar fanii ne-au susținut pe tot parcursul meciului. Nu sunt încă 100% pregătit, dar sunt un luptător și voi da tot ce am mai bun.

Știam de Dinamo înainte să vin aici, cunoșteam istoria clubului, urmăresc fotbalul românesc. A fost o decizie ușoară să aleg Dinamo, este unul dintre cele mai mari cluburi din România. Promisiunea mea pentru suporteri este că voi da 100% pe teren. Dacă voi munci din greu – și asta voi face – golurile vor veni.

Dinamo este unul dintre cele mai importante cluburi din România. Când te sună Dinamo, nu ai cum să rămâi indiferent. Când m-au contactat Kopic și conducerea clubului, am acceptat imediat provocarea de a veni aici.

Știu că Dinamo este pe locul 2, dar încă nu cunosc în detaliu campionatul și echipele. Nu pot promite că vom câștiga un trofeu, dar vom lupta pentru fiecare obiectiv”, a declarat Stipe Perica la finalul partidei. Info și foto: Radio Dinamo 1948