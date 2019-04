ULTIMA ORA | Nicolae Dica revine pe banca! Echipa pe care o va antrena din vara

Nicolae Dica e gata sa preia o noua echipa.

Nicolae Dica se intoarce la FC Arges! Antrenorul de 38 de ani a ajuns la un acord verbal cu conducerea clubului si, in cazul in care nu va aparea o oferta de nerefuzat, Dica va prelua echipa. Cele doua parti au negociat si in urma cu o luna, insa situatia clubului in ceea ce priveste imposibilitatea de a promova l-a facut pe Dica sa refuze in prima instanta. Situatia s-a schimbat acum.

"Am fost la Bucuresti, am vorbit si cu Razvan Burleanu si ne sustine. Legea Sportului se afla in Camera Deputatilor si am depus un amendament ca si cluburile de fotbal publice sa poata activa in Liga 1. La acest demers, s-a alaturat si LPF, care sustine echipe de traditie ca FC Arges si Petrolul" a declarat presedintele celor de la FC Arges, Cristian Gentea, pentru Stiri de Pitesti. Acesta a confirmat si ca a ajuns la un acord cu Nicolae Dica pentru sezonul viitor.

A promovat echipa in liga a 2-a

Nicolae Dica se intoarce astfel la FC Arges, echipa la care a crescut si pe care a antrenat-o intre 2015 si 2017, reusind sa promoveze in Liga a 2-a. El a plecat dupa ce a obtinut promovarea la FCSB, unde a stat timp de 18 luni. Dica a luat o pauza de jumatate de an dupa despartirea de FCSB.

FC Arges are sanse mici de a promova in actualul sezon. Este la 10 puncte sub locul 3, cel care duce la baraj.