La 5 ani de la retragere, fostul stelist Emeghara revine in Romania, la o adversara a CSA-ului! Unde e asteptat: "Vorbim cu el din iarna!"

Fost jucator la Poli Timisoara si FCSB, nigerianul Ifeanyi Emeghara este asteptat din nou in Romania.

Ifeanyi Emeghara, fost jucator nigerian acum in varsta de 35 de ani, este asteptat de o echipa din liga a patra. Progresul 2005 il vrea pe acesta. Emeghara s-a retras in urma cu 5 ani!

Fost fundas dreapta al lui Poli Timisoara si al FCSB-ului, Emeghara a jucat ultima data in 2013, la Gabala. Acum, presedintele clubului Progresul, Andrei Rusu, spune ca spera ca Emeghara sa se alaturi proiectului demarat de echipa din liga a patra.

Cei de la Progresul vor ca Emeghara si Benjamin Onwuachi, fost jucator la Otelul, sa puna umarul la functionarea academiei de copii.



"Benjamin nu joaca nicaieri, penduleaza intre Belgia si Anglia. El se ocupa de tineri fotbalisti. Lucreaza cu cineva care are scoli de fotbal prin nigeria. Cu Eme, cu care ma cunosc de mult timp, am antrenat in America. Vrem sa lucram impreuna pentru viitor. Vrem sa ne avantam in acest proiect de copii si juniori, dar sa ne ajute si la echipa de seniori.

Noi vorbim din iarna cu ei. Am intampinat probleme pana acum si nu vrem sa ii aducem doar petnru doua luni. Inca nu este 100% ca ii putem aduce, dar cu siguranta din vara vor fi parte din acest proiect, sa puna umarul sa dezvoltam si partea de copii si juniori", a spus Andrei Rusu in urma cu cateva zile la Radio Sport Total FM.

3 meciuri a jucat Emeghara pentru nationala Nigeriei

Teleoptik, Partizan, Poli Timisoara, FCSB si Gabala sunt echipele la care a jucat