Tensiunile au izbucnit înaintea meciului disputat la Batumi, după ce fanii lui Beşiktaş au afișat un steag al Palestinei în sectorul rezervat lor. Polițiștii au intervenit pentru a îndepărta steagul, iar acțiunea a degenerat rapid într-o confruntare cu suporterii.

Imaginile surprinse în stadion arată intervenția în forță a oamenilor legii, care au folosit spray iritant și bastoane. Mai mulți suporteri ai echipei turce s-ar fi simțit rău în urma intervenției.

Potrivit informațiilor apărute în presa turcă, fanii lui Beşiktaş au ripostat, iar polițiștii au fost nevoiți să se retragă și au folosit din nou spray paralizant.

Meciul a fost oprit în urma incidentelor. Jucătorii lui Hapoel Beer Sheva au mers la vestiare, în timp ce fotbaliștii lui Beşiktaş au rămas pe gazon.