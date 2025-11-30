După o primă parte de sezon foarte bună, Dinamo vrea să țintească și mai sus în 2026, iar Andrei Nicolescu recunoaște că sunt vizate trei transferuri în iarnă.

Andrei Nicolescu: "Ne dorim 3 transferuri la Dinamo în iarnă, inclusiv pe Lisav Eissat"



Președintele lui Dinamo a dezvăluit că una dintre țintele lui Dinamo este Lisav Eissat (20 de ani), fundașul central care a debutat recent în naționala României. Totuși, negocierile cu Maccabi Haifa sunt "foarte complicate".



"E o provocare și această lege (n.r - legea Novak, care obligă cluburile să aibă cel puțin 40% sportivi români), care e foarte aproape să fie promulgată. Noi suntem deja cu 12 străini în lot și avem un singur post liber pentru străini. E o mare provocare partea de transferuri din iarnă. Ne dorim 3 transferuri în iarnă, în condițiile în care nu pleacă nimeni.



Am vorbit și eu destul de mult despre Eissat. E un jucător cu reale calități, evident că ni-l dorim, dar e drum lung până acolo, dar nu datorită lui, ci datorită clubului la care evoluează. Nu știu dacă e real că și FCSB îl vrea sau e o invenție a presei. E foarte complicat să-l aducem pe Eissat", a spus Andrei Nicolescu, la Fanatik.

