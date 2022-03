Probleme de lot pentru Stoican înainte de meciul cu CFR Cluj: „Cine intră în poarta lui Dinamo parcă își pierde din calități! Cine e slab, parcă e mai gras!”

Elevii lui Flavius Stoican au avut un parcurs decent în ultimele etape, iar meciul cu CFR Cluj este marele test. Campioana României vrea să se distanțeze și mai tare de rivala FCSB, care a luat un singur punct în ultimele trei etape.

Flavius Stoican a prefațat partida, vorbind despre accidentați și despre indisponibilități. Figueiredo, Mihaiu, Ivanovski, Matei, Ivanov, Patriche, Răuță, Jovanovic, Grigore, Rodriguez, Azankpo și Tomozei sunt accidentați și vor rata partida.

„Nu va fi ușor, dar prin atitudine, determinare vom face un meci bun. Sunt multe probleme de lot, dar avem o echipă întreagă, iar cei care au jucat mai puțin trebuie să arate că merită oricând să îmbrace tricoul de titular.

Vorbeam cu Alex Răuță și-mi spunea că cine intră în poarta lui Dinamo parcă își pierde din calități. Cine e înalt, parcă e mai scund, cine e slab, parcă e mai gras, cine are viteză, parcă rămâne fără ea, cine are noroc, parcă are ghinion.

Nu-mi dau seama de unde au apărut aceste accidentări. Rici Grigore, entorsă la gleznă, Jovanovic, la spate, Ivanov, la genunchi. Plus că meciul cu Rapid a lăsat urme adânci. Rămâne ca cei care vor intra să facă un meci mare”, a declarat Flavius Stoican, la conferința de presă.