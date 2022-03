FCSB, afectată în prima etapă din play-off! Roș-albaștrii ar putea avea probleme pe Arena Națională 

Sezonul regulat al Ligii 1 se încheie luni, 7 martie, urmând ca în weekend-ul viitor să aibă loc startul play-off-ului și play-out-ului. Vicecampioana României ar putea avea probleme încă din startul play-off-ului, dar nu de ordinul lotului, așa cum au avut în ultimele etape.

Din informațiile www.sport.ro, FCSB va juca în prima etapă din play-off, luni, 14 martie, împotriva echipei de pe locul 5 din clasament. În aceste momente, ordinea în clasament este stabilită doar pentru primele patru echipe, următoarele două locuri urmând a fi decise după această ultimă etapă.

FC Voluntari și FC Botoșani sunt pe locurile 5, respectiv 6, având 47 și 46 de puncte, însă FC Argeș are cu un punct mai puțin decât moldovenii, iar ultima etapă este o „finală” pentru locul de play-off, cele două având meci direct.

Probleme pentru FCSB pe Arena Națională



Vicecampioana României ar putea avea mari probleme cu gazonul de pe Arena Națională însă. FCSB a tot fost mutată în momentul în care pe Arena Națională s-au organizat evenimente, iar stadionul era indisponibil.

În acest caz, situația este diferită, însă roș-albaștrii tot ar avea de suferit. Într-un demers pentru susținerea Ucrainei în războiul cu Rusia, Primăria Municipiului București, SAGA Festival, PRO TV și KISS FM, organizează concertul WE ARE ONE, cel mai mare concert caritabil live din România.

Concertul urmează să se desfășoare pe Arena Națională sâmbătă, 12 martie și are ca scop strângerea de fonduri pentru poporul ucrainean. Cum concertul a fost programat pe 12 martie, gazonul de pe Arena Națională are nevoie să își revină măcar o zi. Așadar, FCSB a solicitat și a primit de la LPF o dispensă, sperând ca gazonul să se prezinte în cele mai bune condiții în primul meci de play-off.

FCSB are oricum probleme în lupta pentru titlu, aflându-se la 14 puncte distanță de liderul CFR Cluj, venind după două eșecuri consecutive. În play-off, punctele se înjumătățesc, iar diferența nu ar mai fi atât de considerabilă, asta dacă roș-albaștrii reușesc să se impună în această etapă cu FC Voluntari, una dintre echipele puternice ale campionatului.