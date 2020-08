"N-am plecat NICIODATA de la Steaua!" Clip impresionant realizat de stelisti! Imagini emotionante cu Lacatus din Ghencea

Stadionul de 100 de milioane de euro al Stelei va fi inaugurat in toamna!

Azi se implinesc 73 de ani de la primul meci oficial jucat de echipa armatei. Pe 24 august 1947, Steaua intalnea Dermata Cluj. Partida se incheia cu scorul de 0-0.

Suporterii ros-albastrilor se asteapta la un sezon mare, la finalul caruia sa promoveze in Liga 2. Vor s-o faca pe noua arena din Ghencea, care va fi gata in octombrie.

Stelistii au realizat un clip emotionant dupa vizita lui Lacatus, Bumbescu si Iovan in Ghencea, alaturi de trofeul Cupei Campionilor.



