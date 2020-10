Cum explica Marius Lacatus parioada petrecuta la FCSB: "Este o echipa care pe mine nu ma reprezinta"

Lacatus a vorbit din nou despre conflictul de identitate dintre FCSB si CSA.

Fostul castigator al Cupei Campionilor Europeni din 1986 a declarat ca nu il leaga nimic de formatia patronata de Gigi Becali, chiar daca a colaborat cu el. De asemenea, el a spus ca motivul pentru care a lucrat in trecut cu latifundiarul din Pipera este numele echipei de atunci si arena pe care evolua.

"Eu niciodata n-am uitat ce am realizat si datorita cui am realizat. Eu sunt alaturi cu sufletul de echipa din Ghencea, acolo m-am realizat ca sportiv si ca om. De fiecare data cand se va apela la mine voi raspunde prezent. Sufletul meu este alaturi de aceasta echipa. De FCSB nu pot sa vorbesc prea multe pentru ca a trecut o perioada foarte, foarte lunga de cand n-am mai avut legatura cu cineva de acolo. Ei sunt in Berceni, joaca pe Arena Nationala, legaturile mele cu ei sunt inexistente. In plus este o echipa care pe mine nu ma reprezinta. Am lucrat cu Gigi Becali cand echipa era Steaua si juca in Ghencea", a sspus Marius Lacatus pentru Gazeta.

Tweet FCSB becali lacatus CSA Citeste si: