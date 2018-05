Primul transfer OFICIAL al Stelei: "Va asigur ca venirea la Bucuresti nu ma va schimba!" Cel mai ciudat vis: "Am visat ca eram coleg cu Reus si vorbeam in romana" :)

Qaka este la doar un pas de a ajunge la Steaua, insa primul transfer efectuat de stelisti pentru aceasta vara este cel al lui Olimpiu Morutan.

Morutan a fost achizitionat de Gigi Becali inca din iarna, dar a fost lasat sa joace la Botosani in partea a doua a campionatului, urmand sa se alature echipei imediat dupa incheierea sezonului. Fotbalistul pentru care s-au platit 700.000 de euro da asigurari ca nu se va schimba o data cu venirea la Bucuresti si va incerca sa-si castige cat mai rapid un loc de titular.



"Orice jucator isi doreste sa ajunga la un club mare. Sunt fericit ca mi s-a oferit aceasta sansa, dar va asigur ca transferul in Bucuresti nu ma va schimba. Voi ramane acelasi baiat echilibrat si ponderat. Ma interesează doar sa muncesc, sa cresc si sa-mi ajut colegii pentru a face impreuna performanta. Dacă n-ai presiune, nu simti ca traiesti! Sunt motivat sa dau maximum, sa fiu puternic. Stiu ce ma asteapta, dar nu mi-e teama de nimic. Vreau, deocamdata, sa-mi fac treaba la Botosani in etapele care au mai ramas, apoi abia astept sa intru in vestiarul Stelei!", a declarat Olimpiu Morutan pentru gsp.ro.

Morutan a dezvalut si care a fost cel mai ciudat vis al sau din ultima perioada: "M-am uitat recent la un meci al lui Dortmund, iar peste noapte am visat ca eram coleg cu Reus si comunicam in limba romana".

Steaua a platit 700.000 de euro pentru 80% din drepturile federative ale jucatorului. Morutan va avea un salariu de 10.000 de euro pe luna.