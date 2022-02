Adevărul despre suma pe care o primește Iftime pe transferul lui Moruțan. Ce a discutat cu Gigi Becali

Discuția pe tema banilor pe care Iftime trebuie să-i primească după ce FCSB l-a vândut pe Olimpiu Moruțan la Galatasaray capătă în fiecare zi alte nuanțe.

În consecință, patronul echipei lui Marius Croitoru a lămurit întortocheatul caz. Prieten cu Gigi Becali, omul de afaceri din Moldova susține că lucrurile sunt clare și a configurat cu latifundiarul din fruntea vicecampioanei planul prin care trebuie să i se vireze banii.

Moruțan a plecat de la FCSB după trei ani petrecuți în tricoul roș-albaștrilor, fiind dorit de Fatih Terim la Galatasaray. Atunci, au existat multe discuții legate de suma de transfer după ce datele apărute în presa din Turcia nu corespundeau cu banii anunțați de Gigi Becali.

Ulterior, s-a stabilit că transferul s-a făcut pentru 3,5 milioane de euro, însă poate ajunge până la peste 4 milioane, în funcție de bonusuri. Plata s-a stabilit că va fi făcută în rate. Cu toate astea, Gigi Becali anunța în urmă cu două săptămâni că nu a primit niciun ban de la gruparea turcă.

"Am văzut un articol cum că eu mă bat cu domnul Becali, ceea ce e o prostie fără capăt. Nu mă bat deloc, am vorbit, am povestit cu dumnealui. Discuția este simplă. Eu am vrut acum banii până la final de contract, cu ce bani a încasat până acum, adică 3,5 milioane și bonusul de 600.000 că a jucat jocuri. Dumnealor nu încasează așa. Banii încasați conform contractului primit de noi sunt în rate. Trebuia o rată în noiembrie și apoi într-un an de zile, ceva de genul.

Eu n-am luat vreun ban și am zis să-mi dea banii înainte calculând un fel de dobândă bancară pentru banii pe care trebuia să-i primesc în avans", a spus Iftime, la Pro X.

"Domnul Becali e o bancă mai scumpă!"

Finanțatorul roș-albaștrilor a spus în urmă cu două zile, la Pro X, că a încasat deja o sumă de bani, și anume prima tranșă a transferului, în valoare de 700 000 de euro.

Becali a declarat că oficialii Galatei i-au propus să îi mai plătească încă 500.000 de euro, și nu 600.000, așa cum ar fi trebuit, asta după ce i-a amenințat că va merge la FIFA, urmând ca în primăvară să mai încaseze încă 650.000 de euro, pentru încă o tranșă a salariului.

"Domnul Becali e o bancă mai scumpă și mi-a pus o sumă mult mai mare de control financiar sau de administrare a banilor. Și n-am fost de acord. Erau 40.000-50.000 de euro și a zis: 'Vrei banii înainte? Îți opresc banii ăștia'. Eu am rămas surprins, nu cred că am ajuns să ne luptăm la 40.000. E vorba de principiul meu, eu am fost foarte deschis față de domnul Becali, iar faptul că mi se reproșează că jucătorii mei nu joacă acolo nu e treaba mea", a mai spus Iftime, miercuri dimineața, la Ora Exactă în Sport.