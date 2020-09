"Nu cred ca poate face fata la FCSB!" Anuntul pe care Gigi Becali nu voia sa il auda! Jucatorul pe care patronul PARIAZA nu e vazut ca fiind potrivit pentru ros-albastri

Fostul presedinte de imagine de la FCSB, Helmut Duckadam, a vorbit despre situatia din atacul echipei bucurestene.

Duckadam a plecat dupa aproximativ 10 ani de la formatia bucuresteana. Acesta nu este incantat de situatia in care se afla Adrian Petre, jucator nascut in acelasi oras ca fostul mare portar al Stelei:

"Pe Petre nu se mai mizeaza, e foarte clar. Baiatul trebuie sa isi caute echipe sau sa stea pe banii pe care ii ia." a declarat Helmuth Duckadam.

Adrian Petre a ramas pe banca in meciul jucat de FCSB la Voluntari, cu toate ca echipa avea la dispozitie inca o schimbare iar scorul era negativ pe tabela.

"E decizia noastra, nu a patronului. Noi ne pregatim, vedem care jucator e mai in forma. N-are legatura cu patronul", a declarat Toni Petrea dupa meci.

Duckadam insa nu vede cu ochi buni mutarea lui Alexandru Buziuc, jucator transferat de la o echipa care se zbatea la retrogradare, Academica Clinceni.

"Nu cred ca Buziuc poate sa faca fata la FCSB. Este un pariu al patronului am inteles. E un jucator bun, dar nu ce cauta FCSB, CFR sau Craiova." a declarat Helmut Duckadam.

Niciunul din cei trei atacanti ai FCSB-ului nu traverseaza o perioada foarte buna, insa ramane de vazut daca Adrian Petre va mai fi tinut la echipa. In cadrul conferintei de presa in care Sergiu Bus a fost prezentat, Gigi Becali a declarat ca in acest sezon vor fi multe meciuri iar Adrian Petre va avea timp sa demonstreze, concurenta fiindu-i benefica.