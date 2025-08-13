Tragerea la sorți pentru faza principală din UEFA Champions League este programată pentru 28 august, la o zi după se vor stabili și echipele calificate din play-off. Fiecare echipă va juca 8 meciuri (4 acasă și 4 în deplasare), urmând să aibă două adversare din fiecare urnă valorică.

Man se va lupta pentru trofeele interne din Olanda, iar alături de PSV va avea șansa de a înfrunta coloși în UEFA Champions League. Clubul din Eindhoven se numără printre cele 29 de cluburi direct calificate în faza principală și, conform coeficientului, ar urma să se afle în urna a treia valorică la tragerea la sorți.

Pentru prima dată în carieră, Man va avea ocazia de a juca în faza principală din UEFA Champions League . A mai evoluat în competiție doar în faza preliminariilor, în perioada în care era legitimat la FCSB , iar la Parma a petrecut trei sezoane în Serie B și unul și jumătate în a doua jumătate a ierarhiei din Serie A.

PSV Eindhoven a avut evoluții bune în sezonul trecut din UEFA Champions League. Trupa lui Peter Bosz a obținut 14 puncte în faza principală după duelurile cu Juventus, Sporting, PSG, Girona, Șahtior, Brest, Steaua Roșie Belgrad și Liverpool, iar în 16-imi a eliminat Juventus cu 4-3 la general, după prelungiri. Formația olandeză a cedat clar în optimi după 3-9 la general împotriva lui Arsenal (1-7 și 2-2).



Dennis Man poate debuta în weekend la PSV

Internaționalul român a semnat un contract valabil pentru următorii patru ani cu echipa care a câștigat ultimele două ediții din Eredivisie și poate debuta chiar duminică, în meciul din deplasare cu Twente.



Cel mai probabil, Man va primi câteva șanse bune la noua sa echipă. Earnest Stewart, directorul tehnic al echipei, a vorbit într-un interviu pentru presa olandeză despre rolul pe care-l va avea românul la Eindhoven.



”Am vrut să adăugăm puțină creativitate în linia noastră de atac, iar cu Dennis cu siguranță vom avea. Driblează foarte bine și poate ajuta imediat echipa noastră cu goluri și pase decisive”, a spus Earnest Stewart, citat de nos.nl.

Dennis Man a vorbit despre concurența de la PSV cu Ivan Perisic



Dennis Man îl va avea concurent pe post pe veteranul Ivan Perisic, iar olandezii l-au întrebat pe internaționalul român dacă nu se teme că va fi mai mult rezervă și se va afla în umbra fotbalistului croat de 36 de ani.

Man le-a explicat olandezilor că poate evolua și în banda stângă, așa că nu va fi neapărat nevoie să îi fie întotdeauna rezervă lui Perisic.

”Sunt un jucător rapid, căruia îi place să dribleze și să creeze ocazii pentru colegii de echipă. Am jucat de câteva ori și în banda stângă, așa că este și aceasta o opțiune.

Antrenorul nu mi-a făcut nicio promisiune. Am vorbit cu el despre echipă și despre ceea ce așteaptă de la mine. Perisic este un jucător important, dar asta nu e o problemă pentru mine. Suntem o echipă, trebuie să muncim împreună și vom lupta în fiecare meci pentru a obține victorii mari”, a explicat Man.

VIDEO Reacția lui Ciprian Marica după transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven

