"De ce nu ma intrebati de alt jucator?!" Petrea s-a ENERVAT cand a fost intrebat de Adi Petre! Becali l-a UITAT pe banca, desi ii da 18 000 de euro pe luna

Toni Petrea e suparat-foc dupa prima infrangere a sezonului la FCSB!

Petrea s-a enervat cand a fost intrebat de Adi Petre, fotbalistul pe care Becali nu-l mai vrea la echipa. La pauza, FCSB a facut 3 inlocuiri: i-a trimis in teren pe Buziuc, Pantiru si Olaru, 3 dintre favoritii patronului. Desi a fortat in final revenirea pe tabela, FCSB l-a uitat in tribuna pe Adi Petre. Atacantul adus de la Esbjerg in iarna e platit cu 18 000 de euro pe luna de Becali.

"N-a fost o prima repriza tocmai satisfacatoare pentru noi, poate ca ne-a incomodat si gazonul, dar asta nu e o scuza. Am antrenat si am pregatit fazele fixe, dar am luat gol din faza fixa. Am antrenat degeaba, inseamna. N-am marcat decat un gol, desi am avut mai multe sanse de a inscrie. L-am certat pe Cristea pentru ca l-am atentionat inaintea meciului in legatura cu pericolul de la fazele fixe. Stiam ca cei de la Voluntari sunt foarte buni.

Trebuie sa ne gandim bine, sa analizam ce s-a intamplat. Cand pierzi, automat trebuie sa reglezi lucrurile. Timpul e scurt, trebuie sa ne refacem dupa acest meci.

Vlad a fost OK... a mai avut niste ezitari, dar e tanar, de perspectiva, trebuie sa creasca de la meci la meci. Primul gol l-a demoralizat putin.

Nu a interzis patronul trimiterea lui Adi Petre in teren. Vedem cine da randament la antrenamente si in functie de asta facem strategia de meci. De ce nu ma intrebati de alt jucator?! Sa nu facem un caz pentru un singur jucator. O sa mai aiba sanse. Cand o sa intre in teren, trebuie sa faca tot ce depinde de el ca sa ramana acolo", a spus Petrea la Digisport.