Malcom Edjouma se pregătește de transfer! Deznodământ dezastruos la 8 luni după plecarea de la FCSB

Malcom Edjouma se pregătește de transfer! Deznodământ dezastruos la 8 luni după plecarea de la FCSB Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Malcom Edjouma (29 de ani), fostul mijlocaș de la FCSB, FC Botoșani și FC Viitorul, joacă în China de la începutul acestui an, iar acum este foarte aproape de retrogradarea matematică.

TAGS:
Malcom EdjoumaQingdao HainiuFCSBChina
Din articol

Malcom Edjouma, la un meci de retrogradare cu Qingdao Hainiu, după 9 eșecuri consecutive în China

Malcom Edjouma s-a despărțit de FCSB la finalul anului trecut, iar în ianuarie a semnat din postura de jucător liber cu Qingdao Hainiu, formație din prima ligă chineză.

Qingdao Hainiu a început campionatul de la -7 din cauza unei implicări mai vechi a clubului într-un scandal amplu de corupție, pariuri și meciuri trucate. Din acest motiv, nu mai puțin de 9 cluburi din prima ligă chineză au pornit cu depunctări, iar cea mai afectată este echipa lui Edjouma.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului din China, Qingdao Hainiu este ultima clasată, cu doar 14 puncte, nu mai puțin de 11 sub ultimul loc care asigură salvarea. Retrogradarea matematică a echipei lui Edjouma poate deveni oficială etapa viitoare, după partida cu Beijing Guoan, de pe 10 octombrie.

  • Seria lui Qingdao este de-a dreptul dezastruoasă, cu nouă eșecuri în ultimele nouă etape de campionat!

Edjouma nu are clauză pentru retrogradare, dar e "la mare căutare" în prima ligă chineză

Qingdao Daily scrie că Malcom Edjouma a semnat un contract pe două sezoane cu Qingdao Hainiu și nu are stipulată vreo clauză prin care să devină liber în cazul unei retrogradări. Astfel, fie va fi păstrat în eșalonul secund, fie va fi vândut în iarnă.

Deși Qingdao Hainiu este cea mai slabă echipă din China, Malcom Edjouma se numără printre jucătorii elogiați de presa locală. Sohu scrie că, în iarnă, francezul de origine marocană va fi la mare căutare pentru alte cluburi din prima ligă a Chinei.

Chinezii au remarcat polivalența lui Edjouma și faptul că este al doilea cel mai bun mijlocaș din campionat la capitolul deposedărilor. 

"Acoperă o zonă foarte largă a terenului și oferă multă siguranță la mijloc, fiind cel mai de încredere scut din fața apărării echipei. De asemenea, are calități importante pe plan ofensiv, fiind deosebit de periculos prin loviturile de cap și șuturile de la distanță.

Bilanțul său de șase goluri și două pase decisive în 22 de apariții îl transformă într-unul dintre mijlocașii străini cu cel mai bun raport calitate-preț din Superliga Chinei", a scris Sohu.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent
Povestea bunicii care și-a făcut primul pașaport la 91 de ani. După 5 ani, se pregătește să ajungă pe al șaptelea continent
ULTIMELE STIRI
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
Atenție, Gică Hagi! Graham Potter a anunțat lotul definitiv al Suediei pentru meciul cu România
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Cu oferta pe masă, Edi Iordănescu s-a decis și a făcut anunțul

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Problemă pentru FCSB! Marele defect al lui Denis Drăguș: „Asta mi-au spus cei din Turcia”

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Ce notă a primit Drăgușin după Fiorentina - Pisa 3-0: ”Impecabil”

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

Gigi Becali, reacție în stilul caracteristic după ce a auzit că finala Europa League se va juca la București

OUT pentru Craiova - FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Are o gaură în picior”

OUT pentru Craiova - FCSB! Dezvăluirea lui Mihai Stoica: „Are o gaură în picior”

Nota primită de Andrei Rațiu, după ce Rayo Vallecano a învins-o pe Espanyol

Nota primită de Andrei Rațiu, după ce Rayo Vallecano a învins-o pe Espanyol



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Gigi Becali a făcut anunțul la VOYO SPORT LIVE: ”L-am luat gratis. E cel mai bun jucător al României”
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Surpriza pregătită de Barcelona! Au început negocierile
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Ciprian Marica și Cristian Pulhac, la VoyoSport Live, ACUM pe VOYO SPORT 1
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Gigi Becali rupe tăcerea după ce Octavian Popescu e suspectat că a consumat gaz ilariant: „Nu va mai fi anturajul”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Transfer de cinci stele la FCSB: „E bun rău! E tehnic și are siguranță”
Alte subiecte de interes
"Cum să faci așa ceva?" Malcom Edjouma n-a scăpat de criticile lui Gigi Becali: "Asta e indolență"
"Cum să faci așa ceva?" Malcom Edjouma n-a scăpat de criticile lui Gigi Becali: "Asta e indolență"
Nici n-a ajuns bine la FCSB, că e băgat în ședință de Mihai Stoica: "Trebuie să avem o discuţie serioasă"
Nici n-a ajuns bine la FCSB, că e băgat în ședință de Mihai Stoica: "Trebuie să avem o discuţie serioasă"
Nicolae Stanciu e pe val în China. A marcat din nou înaintea convocărilor
Nicolae Stanciu e pe val în China. A marcat din nou înaintea convocărilor
Fostul jucător de la FCSB rupe plasele în Asia. Cifrele lui Malcom Edjouma la noua echipă
Fostul jucător de la FCSB rupe plasele în Asia. Cifrele lui Malcom Edjouma la noua echipă
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

stirileprotv Nicușor Dan a convocat joi partidele la consultări pentru desemnarea noului premier. PSD, primul chemat la Cotroceni

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

stirileprotv Ursula von der Leyen va propune un Consiliu European de Securitate și un protocol după modelul articolului 4 NATO

Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

stirileprotv Blocaj într-un important județ după intrarea în vigoare a noului Cod al urbanismului. Primăriile nu mai pot emite documente

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!