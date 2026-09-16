Malcom Edjouma se pregătește de transfer! Deznodământ dezastruos la 8 luni după plecarea de la FCSB

Malcom Edjouma, la un meci de retrogradare cu Qingdao Hainiu, după 9 eșecuri consecutive în China

Malcom Edjouma s-a despărțit de FCSB la finalul anului trecut, iar în ianuarie a semnat din postura de jucător liber cu Qingdao Hainiu, formație din prima ligă chineză.

Qingdao Hainiu a început campionatul de la -7 din cauza unei implicări mai vechi a clubului într-un scandal amplu de corupție, pariuri și meciuri trucate. Din acest motiv, nu mai puțin de 9 cluburi din prima ligă chineză au pornit cu depunctări, iar cea mai afectată este echipa lui Edjouma.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului din China, Qingdao Hainiu este ultima clasată, cu doar 14 puncte, nu mai puțin de 11 sub ultimul loc care asigură salvarea. Retrogradarea matematică a echipei lui Edjouma poate deveni oficială etapa viitoare, după partida cu Beijing Guoan, de pe 10 octombrie.