Malcom Edjouma se pregătește de transfer! Deznodământ dezastruos la 8 luni după plecarea de la FCSB

Malcom Edjouma, la un meci de retrogradare cu Qingdao Hainiu, după 9 eșecuri consecutive în China
Malcom Edjouma s-a despărțit de FCSB la finalul anului trecut, iar în ianuarie a semnat din postura de jucător liber cu Qingdao Hainiu, formație din prima ligă chineză.
Qingdao Hainiu a început campionatul de la -7 din cauza unei implicări mai vechi a clubului într-un scandal amplu de corupție, pariuri și meciuri trucate. Din acest motiv, nu mai puțin de 9 cluburi din prima ligă chineză au pornit cu depunctări, iar cea mai afectată este echipa lui Edjouma.
Cu patru etape înainte de finalul sezonului din China, Qingdao Hainiu este ultima clasată, cu doar 14 puncte, nu mai puțin de 11 sub ultimul loc care asigură salvarea. Retrogradarea matematică a echipei lui Edjouma poate deveni oficială etapa viitoare, după partida cu Beijing Guoan, de pe 10 octombrie.
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Edjouma nu are clauză pentru retrogradare, dar e "la mare căutare" în prima ligă chineză
Qingdao Daily scrie că Malcom Edjouma a semnat un contract pe două sezoane cu Qingdao Hainiu și nu are stipulată vreo clauză prin care să devină liber în cazul unei retrogradări. Astfel, fie va fi păstrat în eșalonul secund, fie va fi vândut în iarnă.
Deși Qingdao Hainiu este cea mai slabă echipă din China, Malcom Edjouma se numără printre jucătorii elogiați de presa locală. Sohu scrie că, în iarnă, francezul de origine marocană va fi la mare căutare pentru alte cluburi din prima ligă a Chinei.
Chinezii au remarcat polivalența lui Edjouma și faptul că este al doilea cel mai bun mijlocaș din campionat la capitolul deposedărilor.
"Acoperă o zonă foarte largă a terenului și oferă multă siguranță la mijloc, fiind cel mai de încredere scut din fața apărării echipei. De asemenea, are calități importante pe plan ofensiv, fiind deosebit de periculos prin loviturile de cap și șuturile de la distanță.
Bilanțul său de șase goluri și două pase decisive în 22 de apariții îl transformă într-unul dintre mijlocașii străini cu cel mai bun raport calitate-preț din Superliga Chinei", a scris Sohu.