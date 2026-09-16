Zverev, apărat de fostul antrenor al Emmei Răducanu, după ce și-a enervat adversarii la US Open

Fostul tehnician al Emmei Răducanu, Mark Petchey, s-a poziționat în favoarea germanului Alexander Zverev, după controversele apărute în urma ultimelor două meciuri câștigate de numărul doi ATP, la New York.

Atât Karen Khachanov, cât și Ben Shelton s-au plâns de nenumăratele bătăi de mingi pe care Zverev le-a făcut, între primul serviciu și al doilea serviciu.

Alexander Zverev, huiduit la US Open, după ce a speculat o breșă regulamentară

Exploatând tăcerea regulamentului de tenis, Alexander Zverev și-a permis să prelungească, uneori, nefiresc de mult acest interval, totalizând, în cele șapte meciuri câștigate la US Open, în acest an, nu mai puțin de 2 ore și jumătate în care a bătut mingea, pregătindu-și servele.

Fost antrenor al scoțianului Andy Murray, dar și al Emmei Răducanu, Mark Petchey a vorbit despre unul dintre subiectele momentului, în tenis, scriind următoarele, pe rețelele sociale: „Îmi place că Alexander Zverev joacă regulamentar. E unul dintre puținii jucători care se duce pe lângă fileu, după primul game și la pauzele din tiebreak-uri. Servește în mai puțin de 25 de secunde. Nu bătaia mingii e problema. E faptul că mai bine de 70% din primele sale serve ajung în teren.

A depășit câteva înfrângeri brutale, sfâșietoare. Are o mentalitate puternică precum o stâncă și o etică a muncii extraordinară. E dublu câștigător de Grand Slam în același sezon,” a reacționat Mark Petchey, potrivit Tennis365, încercând să contrabalanseze opiniile tenismenilor Karen Khachanov și Ben Shelton, învinși de Alexander Zverev în semifinalele, respectiv în finala US Open 2026.