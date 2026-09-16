Zverev, apărat de fostul antrenor al Emmei Răducanu, după ce și-a enervat adversarii la US Open

Zverev, apărat de fostul antrenor al Emmei Răducanu, după ce și-a enervat adversarii la US Open Tenis
Alexandru Hațieganu
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Fostul antrenor al Emmei Răducanu a sărit în apărarea lui Alexander Zverev.

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Alexander ZverevUS Open 2026Tenis ATPBen SheltonKaren Khachanovemma raducanu
Din articol

Fostul tehnician al Emmei Răducanu, Mark Petchey, s-a poziționat în favoarea germanului Alexander Zverev, după controversele apărute în urma ultimelor două meciuri câștigate de numărul doi ATP, la New York.

Atât Karen Khachanov, cât și Ben Shelton s-au plâns de nenumăratele bătăi de mingi pe care Zverev le-a făcut, între primul serviciu și al doilea serviciu.

Alexander Zverev, huiduit la US Open, după ce a speculat o breșă regulamentară

Exploatând tăcerea regulamentului de tenis, Alexander Zverev și-a permis să prelungească, uneori, nefiresc de mult acest interval, totalizând, în cele șapte meciuri câștigate la US Open, în acest an, nu mai puțin de 2 ore și jumătate în care a bătut mingea, pregătindu-și servele.

Fost antrenor al scoțianului Andy Murray, dar și al Emmei Răducanu, Mark Petchey a vorbit despre unul dintre subiectele momentului, în tenis, scriind următoarele, pe rețelele sociale: „Îmi place că Alexander Zverev joacă regulamentar. E unul dintre puținii jucători care se duce pe lângă fileu, după primul game și la pauzele din tiebreak-uri. Servește în mai puțin de 25 de secunde. Nu bătaia mingii e problema. E faptul că mai bine de 70% din primele sale serve ajung în teren.

A depășit câteva înfrângeri brutale, sfâșietoare. Are o mentalitate puternică precum o stâncă și o etică a muncii extraordinară. E dublu câștigător de Grand Slam în același sezon,” a reacționat Mark Petchey, potrivit Tennis365, încercând să contrabalanseze opiniile tenismenilor Karen Khachanov și Ben Shelton, învinși de Alexander Zverev în semifinalele, respectiv în finala US Open 2026.

Alexander Zverev

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Ce anume din jocul lui Alexander Zverev a criticat Ben Shelton, după finala US Open

În cadrul conferinței de presă organizate după finală, Ben Shelton a atras atenția că regulamentul poate fi exploatat, deoarece jucătorii au o limită de 25 de secunde pentru a servi, însă același regulament nu stipulează un număr maxim de secunde în care tenismenii să se încadreze între primul și al doilea serviciu.

„Pentru primul serviciu, poate să bată mingea cât vrea. Poți face ce vrei, atâta vreme cât te încadrezi în cele 25 de secunde de fiecare dată.

Dar ar trebui să fie introdusă o limită de timp și pentru al doilea serviciu. Nu ar trebui să existe timp nelimitat. E greu să stai acolo atât de mult timp așteptând următoarea fază,” a declarat Ben Shelton, în ultima conferință de presă susținută la New York, în acest an.

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