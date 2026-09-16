Astăzi, de la ora 18:00, în sala din Șoseaua Ștefan cel Mare se dispută meciul amical dintre Dinamo și Steaua, ”Eternul derby”, de data aceasta în formula unei partide de pregătire înaintea începerii noului sezon.

UPDATE ”INTRARE LIBERĂ la derby light! Meciul de azi 🆚 Steaua București se desfășoară în Sala Dinamo, cu începere de la ora 18:00” , a precizat clubul din Ștefan cel Mare.

”🍹 Ultimul refresh înainte de dubla pentru calificarea în FIBA Europe Cup.

Primim vizita rivalei tradiționale, în varianta light a eternului derby, miercuri, începând cu ora 18:00, în Sala Dinamo”, a punctat pagina oficială CS Dinamo Baschet.

Ce a făcut Dinamo la Memorialul 'George Ziguli'

FC Argeş, echipa gazdă, a câştigat turneul de baschet masculin Memorialul ''George Ziguli'', desfăşurat în Piteşti Arena, după ce a învins-o, sâmbătă seara, pe CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 78-75.

În celălalt meci al zilei, Corona Braşov a pierdut duelul cu CSU Sibiu, scor 102-104.

Vineri, în prima zi, CS Dinamo a trecut de CSU Sibiu cu scorul de 100-95, iar FC Argeş a învins-o pe Corona Braşov cu 87-86.

Turneul se desfăşoară în memoria lui George Ziguli, fost jucător şi antrenor piteştean, decedat pe 7 octombrie 2014, la vârsta de 60 de ani. Ziguli a reuşit să câştige ca antrenor cu echipa din Trivale singurul ei titlu de campioană naţională, în 2000, palmaresul său cuprinzând o Cupă a României şi o Supercupă a României.

Când debutează Dinamo în FIBA Europe Cup

Dinamo Bucureşti se va duela cu formaţia bosniacă KB Peja, în turul preliminar al FIBA Europe Cup.

Dacă va trece de dubla manşă cu KB Peja, Dinamo va juca în Grupa B a competiției, în care au fost repartizate Patrioti Levice, BC Oostende, Szolnoki, Girona şi Zastal Zielona Gora.

În grupele FIBA Europe Cup vor fi 48 de echipe pe tabloul principal, împărţite în opt grupe. Primele două clasate se vor califica în Top 16, care se va derula cu patru grupe. Locurile 1-2 vor ajunge în play-off, care se va disputa în sistem eliminatoriu.

Meciurile din turul preliminar vor avea loc în 23 şi 30 septembrie, iar cele din grupe vor începe în 7 octombrie.

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