Radoi a luat decizia finala! Pe cine a ales intre Nedelcearu, care s-a ales cu nasul spart la meciul cu Malta, si Ricardo Grigore: "Ii multumim pentru disponibilitate"

Mirel Radoi a decis pe cine va conta in aparare la EURO U21 din Italia si San Marino.

Mirel Radoi a decis sa il pastreze pe Ionut Nedelcearu (23 de ani, FC UFA) in lotul nationalei de tineret pentru EURO U21. Fundasul s-a ales cu nasul spart in partida primei reprezentative a Romaniei din Malta si a fost suspectat chiar de o fractura de piramida nazala. Din fericire, el nu are nevoie de operatie.

FRF anunta ca Nedelcearu va ramane in lotul care a ajuns deja in Italia. El va evolua, insa, cu o masca de 1.5 mm grosime, din fibra de carbon.

Ricardo Grigore ramane acasa



In aceste conditii, Radoi a decis sa il lase acasa pe Ricardo Grigore. Fundasul de 20 de ani al lui Dinamo a facut vizita medicala de urgenta si era pregatit sa se urce in primul avion catre Italia.



"Stafful tehnic al nationalei U21 si FRF multumesc clubului Dinamo pentru cooperare si intelegere. Ricardo Grigore este un jucator important, aflat in vizorul reprezentativelor Romaniei, iar selectionerul Mirel Radoi ii multumeste pentru disponibilitatea pe care a aratat-o", se arata intr-un mesaj postat pe site-ul FRF.