EXCLUSIV | Bogdan Mara despre transferul lui Boli si iesirile lui Dan Petrescu: "Ma astept ca Dan sa primeasca suspendarea minima"

Directorul sportiv al celor de la CFR Cluj a vorbit despre cea mai noua achizitie, Kevin Boli dar si despre situatia tensionata in care se afla Dan Petrescu.

Bogdan Mara a vorbit despre revenirea lui Kevin Boli pe banca CFR-ului, jucator care a mai evoluat sub forma de imprumut pentru Campioana Romaniei pana in iunie, cand a fost nevoit sa se intoarca in China, la Guizhou Henfeng.

"Boli a fost un jucator pe care ni l-am dorit foarte mult, de la inceputul perioadei de transferuri, este normal sa revina. A fost la noi, a castigat campionatul cu noi. Este un jucator pe care cu totii l-am vrut, dar din pacate chinezii l-au transferat pe o suma considerabila, nu a fost usor sa realizam acest transfer, dar nu am renuntat si am reusit in ultimul moment sa il aducem alaturi de noi.

Speram sa fie Kevin cum a fost si pana acum, un jucator serios si important pentru echipa noastra. Este un jucator pe care noi il apreciem foarte mult, nimeni nu are ce sa ii reproseze.", a declarat Mara in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport".

"Ma astept la suspendarea minima pentru Dan Petrescu"

Aflat intr-o situatie delicata din cauza injuriilor pe care le-a adus la adresa arbitrului Sebastian Coltescu in timpul partidei cu Astra Giurgiu, Dan Petrescu este aparat de directorul sportiv al CFR-ului, punand reactiile sale pe seama stresului si a unor decizii de arbitraj luate in defavoarea Campioanei.

"Ma astept la suspendarea minima, este la primul cartonas rosu anul acesta, nu este recidivist, ma astept la o suspendare minima si sper ca de acum lucrurile sa fie mult mai bune si mai linistite din toate punctele de vedere. Ale lui Dan si ale arbitrilor fata de echipa noastra si sa jucam cum am facut-o pana acum, pe teren. A fost un meci de care nu mai vreau sa imi amintesc si nu as vrea sa intru in detalii.

Ce spune Coltescu nu este intru-totul adevarat, o sa venim si noi cu o intampinare si alte lucruri. Cu siguranta zilele urmatoare se vor rezolva aceste lucruri la comisii si vom vedea atunci care este exact adevarul si cum stau lucrurile.

Dan vine dupa o perioada foarte grea, noi care suntem pe langa echipe am mai avut pauze, zile libere dar el de doua luni nu a avut, non-stop este intr-un stres mare, agitatie. El se exteriorizeaza mai mult decat trebuie, nu o face cu rautate.

Inaintea fiecarui incident a existat o greseala de arbitraj. La primul penalty a fost un fault clar neacordat, penalty care a iesit dintr-un fault in afara careului. Apoi cartonasul galben la Pereira nu a fost nici macar fault si de acolo spiritele s-au inflamat.", a concluzionat Bogdan Mara la ProX.

Primavara europeana: obiectiv greu, dar nu imposibil

"Cred ca noi CFR am demonstrat anul acesta ca jucam un fotbal frumos, in care marcam mereu goluri, facem si spectacol. Am reusit sa ducem numele Romaniei in Europa si e un lucru important.

Maine ajunge Boli, in weekend avem meci amical si ne pregatim pentru meciurile grele din Europa pentru ca din pacate pentru noi, avem niste adversari grei, dar asa avem de la inceputul sezonului si am reusit sa trecem de multi dintre ei, speram sa obtinem rezultate bune si poate sa ajungem in primavara europeana, desi e greu."