Gigi Becali a gasit solutia ideala pentru Florinel Coman! Este gata sa ii puna la dispozitie un 'sofer de lux': "Vreti sa i-l dau?!"

Gigi Becali sare in ajutorul lui Coman dupa ce fotbalistul a fost prins conducand fara un permis national.

Becali a explicat ca fotbalistul sau l-a asigurat ca a obtinut legal permisul de conducere in Ucraina si a dezvaluit ca a avut o discutie cu jucatorul din care spera ca acesta sa fi invatat ceva.

De asemenea, finantatorul FCSB-ului a declarat, mai in gluma mai in serios, ca este gata sa i-l puna la dispozitie lui Coman pe soferul sau, Ionut Lutu, pe perioada in care va avea permisul suspendat.

"E treaba lor ce fac jucatorii mei in timpul liber, ca nu stau eu sa intreb care de la echipa are permis sau nu. Dar vreti sa ma fac si instructor auto?! Sper ca patania asta a lui Florin o sa fie invatatura de minte pentru toata lumea. Eu as da de permis doar in Romania. Eu imi conduc singur masina, desi il am si pe Lutu la dispozitie.

Vreti sa i-l dau pe Lutu lui Florinel Coman?! Glumesc si eu, dar sa stiti ca am vorbit cu baiatul si el imi spune ca a facut totul pe corecte acolo in Ucraina. Si masinile astea scumpe uite unde te duc. Iti vine sa bagi talpa in ea. De ce crezi ca ma enervasem atunci pe Morutan cu masina aia? Ce am avut de transmis i-am spus lui Coman si sper ca a bagat la cap", a spus Gigi Becali pentru ProSport.