"Iarta-ma, stapane! Sa nu-mi dai amenda, te rog!" Ironiile lui Becali la adresa lui Razvan Burleanu! "In Romania e tiranie, nu democratie"

Gigi Becali continua ironiile la adresa lui Razvan Burleanu.

Patronul celor de la FCSB a comentat dur modul in care FRF se comporta cu echipele din Liga 1, ironizandu-l pe Burleanu, pe care il considera 'stapanul sclavilor'.

Supararea lui Becali are la baza scandalul dintre LPF si FRF, din cauza caruia este intarziata implementarea VAR in Romania.

"Chiar daca sunteti stapani, o sa va faceti de rusine! Plecati, ba, de-aici! Degeaba ati inventat mizerii, degeaba aveti Comitetul Executiv. Am dat sute de miloane in tara asta si tu ma faci pe mine sclav? Toti suntem sclavi, nu? Din moment ce zice Burleanu ce sa facem, nu suntem sclavi?

Eu stiu ca atunci cand manipulezi majoritatea, e tiranie. Asta e acum. Cand oamenii nu pot sa faca ce vor ei, pe banii lor, ca vine unul sa zica nu stiu ce, ii comand eu pe aia mai saraci ca le dau nu stiu, aia voteaza ce zic eu si voi, sclavilor, taceti din gura ca va dau si amenda.

Eu nu sunt suparat acum, va spun voua ca sa stiti in ce tara traiti. Asa este in Romania. Uitati-va in strainatate, e vreo Federatie care spune: 'Faceti asa cum spunem noi, sclavilor'?

Puteti sa dati voi o mie de Kovacs si de Vassaras ca daca vrea Domnul sa ratez, ratez. Daca nu, nu conteaza. Kovacs facea ceva de capul lui vreodata, daca nu avea un semnal? Nu facea ca ii era frica.

Noi suntem sclavii, dar si in fotbalul din Europa tot sclavi suntem. Sa nu credeti ca Dumnezeu doarme si uite asa o sa ajungem sa nu avem nicio performanta, asa au distrus fotbalul.

Salutari lui Burleanu stapanul si intregii Federatii stapane. Iarta-ma, stapane, ca eu, sclav, mi-am permis sa spun ceva, dar te rog frumos sa nu-mi dai amenda la comisii, da? (rade)", a declarat Gigi Becali, la DigiSport.