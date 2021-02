BREAKING NEWS | Becali a facut noi dezvaluiri despre cazul lui Florinel Coman! "Nici carnetul nu i-l ia! A dat examen in engleza in Ucraina!"

Gigi Becali a facut noi dezvaluiri despre scandalul in care este implicat Florinel Coman.

Septurul de la FCSB a fost prins cu viteaza de 165 de kilometri pe ora pe autostrada. In momentul cand a prezentat politiei un permis din Ucraina, oamenii legii au considerat ca nu este valabil in tara noastra, iar fotbalistului din echipa lui Toni Petrea i s-a facut dosar penal.

Gigi Becali a facut noi dezvaluiri despre cazul lui Coman si a spus ca jucatorul ros-albastrilor a dat examen in limba engleza in Ucraina.

"Nici carnetul nu i-l ia. I-a facut dosar penal, dar o sa-l claseze. Are carnet in Ucraina si nici viteza nu era de luat permisul. Daca este un fals, atunci o sa fie penal, dar nu e fals. Daca baietii aia care se ocupa cu asa ceva, ei sunt in legatura cu militienii din Ucraina si au dat carnetul legal? Florinel a zis ca a dat examen in engleza in Ucraina. Daca asa scrie acolo, inseamna ca asa e", a spus Becali pentru DigiSport.

