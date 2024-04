Erik ten Hag a primit ordin de la superiori! Ce i s-a interzis antrenorului olandez

În ciuda zvonurilor privind o posibilă demitere, Erik ten Hag pare să fie susținut de noua conducere a lui Manchester United, după ce miliardarul Sir Jim Ratcliffe a devenit coproprietar al clubului, după ce a achiziționat 25% din acțiunile clubului.

Cu toate acestea, publicația britanică "The Mirror" indică faptul că Ten Hag ar putea fi supus unei reguli neobișnuite. Antrenorul nu o să mai aibă niciun cuvânt de spus în privința transferurilor la echipă. Această situație este neobișnuită în fotbalul englez, unde de obicei antrenorii au autoritatea deplină asupra transferurilor. "Diavolii roșii" au la momentul actual un bilanț negativ de - 143 de milioane de euro, la capitolul transferuri.

