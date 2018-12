Pot sa-si ia gandul! Anuntul de ULTIM MOMENT despre una dintre tintele lui Gigi Becali din iarna

Gigi Becali isi poate schimba planurile pentru perioada de transferuri din iarna.

Dupa victoria cu Concordia, Eugen Neagoe a vorbit despre jucatorii sai care au devenit tinte pentru alte echipe din Liga 1.

Ibrahima Tandia a intrat in vizorul celor de la FCSB, dupa ce a facut un sezon remarcabil la Sepsi. Si Adrian Rus l-a cucerit pe Gigi Becali, dupa ce a impresionat in meciul castigat de cei din Sfantu Gheorghe cu 4-2 in fata stelistilor.

Totusi, Neagoe a linistit pe toata lumea si nu vrea sa dea niciun jucator din echipa sa.

"Nu ne despartim nici de Tandia, nici de Rus.

Pe Tandia cei care-l doresc trebuia sa-l ia atunci, nu acum. Noi am crezut in el, i-am oferit sansa de a juca aici si a demonstrat ca este un jucator bun. Impreuna putem sa crestem, pentru ca el este un jucator tanar", a spus Neagoe la finalul meciului cu Concordia Chiajna.