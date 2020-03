Poli Iasi a reactionat dupa dezvaluirile lui Gigi Becali legate de un presupus blat cu moldovenii! "Avem toleranta zero!"

Ciprian Paraschiv, presedintele celor de la Iasi, a oferit un raspuns dupa declaratiile lui Becali.

Patronul FCSB a dezvaluit ca echipa sa putea sa iasa campioana in 2018, daca ar fi dat 200.000 de euro catre formatia antrenata la acea vreme de Flavius Stoican. Meciul s-a incheiat cu 1-0 in favoarea Iasiului, ceea ce a insemnat si pierderea campionatului pentru ros-albastri, care erau lideri inaintea partidei.

"Puteam sa dau 200.000 de euro si eram campion. Asa mi-au zis, ca atat costa. Anul trecut, cand am jucat la Iasi. Acum nu mai exista asa ceva. Mai ales in play-off, aici oamenii vor sa ia campionatul", a spus Becali la DigiSport.

Proaspat instalat in fuctia de presedinte la Poli Iasi, Paraschiv a declarat: "Acuzatiile domnului Becali sunt foarte grave si trebuie probate! In paralel, voi demara o ancheta interna la club. Eu am toleranta zero pentru astfel de practici. Daca vor fi vinovati, acestia trebuie sa plateasca, indiferent de nume", informeaza gsp.ro.