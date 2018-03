"Poate fi de multe milioane!" Ianis Hagi la Steaua?! Ce raspuns a dat Becali

Becali se gandeste la urmatorul mare transfer pe care poate sa-l faca.

Desi spune ca Ianis Hagi va fi o lovitura uriasa pentru Viitorul in urmatorii ani, Becali crede ca pustiul n-ar putea acum sa joace la Steaua. Becali se asteapta ca Ianis sa aiba un progres de milioane si sa-i aduca lui Hagi un profit important.

"De meciul cu Viitorul ce sa zic? Eu spun ca sunt cel mai puternic. Pe urma imi dau seama ca nu sunt puternic, nu mai stiu ce sa mai cred. Echipa e normal sa se lege si sa castige meciul. La noi se intampla prea multe accidente. Viitorul alearga foarte mult, e foarte bine organizata echipa. A facut Hagi ce-a facut si iar a pus echipa pe drumul bun. Nu stiu unde ajunge el, dar cred ca asta trebuie sa faca in continuare, sa castige bani multi.

Trebuie sa castige bani din fotbal. Acum nu mai are jucatori de milioane, doar pe Ianis. Ianis trebuie sa joace un an, are talent si poate sa faca milioane multe. La Steaua ar juca in locul lui Budescu si nu se poate acum. Daca Hagi a luat campionatul cu o echipa mical de ce sa nu ia 7-8 milioane in alta parte? Nu pierde bani cu Academia, dar poate mai are un an-doi si pe urma ce face? Jucatori de milioane nu mai are in echipa in afara de Ianis", a spus Becali.