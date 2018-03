Meci de CHAMPIONS LEAGUE pentru titlu! Anuntul facut de Becali: ce se intampla in superderby-ul Steaua - CFR Cluj

Incepe lupta totala pentru campionat! Playoff-ul va decide campioana.

Becali e convins ca Steaua va avea castig de cauza in fata CFR-ului. Patronul Stelei vrea sa se asigure ca vor fi conditii de Champions League la cele doua derby-uri. Stelistii sunt de acord sa plateasca pentru o brigada de top la derby. Vin din nou arbitri straini in Liga 1 pentru meciurile de titlu. Dupa ce Dan Petrescu a cerut o brigada din cele mai bune campionate ale Europei la derby, stelistii si-au dat acordul si vor avea parte de un arbitraj de Liga saptamana viitoare, in Gruia. "Vreau arbitri din Anglia, Spania, Franta, Italia sau Germania, sa fie o brigada de top, din cele mai tari campionate", a spus Petrescu acum o saptamana.

"I-am spus lui Vali sa vorbeasca si sa aduca arbitri de unde vrea CFR. Am dat ordin sa se faca asa, mai mult nu stiu. Eu vreau arbitri straini la doua meciuri, cu Craiova si cu CFR", a comentat Becali.