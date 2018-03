Surpriza URIASA! Cu cine a semnat Calintaru, jucatorul care i-a PASAT LA PENALTY lui Nita in meciul cu Steaua

George Calintaru (29 de ani) s-a despartit in aceasta iarna de Juventus Bucuresti.

Mijlocasul n-a mai reusit sa-si gaseasca echipa in primele doua ligi si s-a inteles cu SSC Farul, echipa suporterilor constanteni. Aflata in lupta pentru promovarea in B, Farul a facut mai multe achizitii importante pentru a doua parte a sezonului. La finalul turului, Farul e pe 2 in seria ei din C, cu doua puncte sub Progresul Spartac.

Alaturi de Calintaru, la Farul au mai ajuns de la inceputul anului Kwandwo Twumasi (24 de ani, fratele lui Kofi de la Viitorul), Alin Carstocea (25 de ani, fost la UTA, Viitorul, Poli Timisoara sau Botosani), Marius Cocirla (21 de ani, Pandurii) si Marius Tudorica (24 de ani, transferat de la FC Voluntari).

Calintaru a devenit cunoscut in toata Europa dupa ce a ratat incredibil un penalty in meciul cu Steaua, de pe 19 august. Fotbalistul a incercat sa-l bata cu o scarita pe centrul portii pe Florin Nita in al 6-lea minut de prelungire al partidei. Fostul portar stelist l-a anticipat insa perfect si a oprit mingea fara nicio problema.