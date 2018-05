Primii doi straini pe care Steaua ii primeste CADOU in vara! Becali ia decizia finala

Stelistii se apuca de planuri pentru noul sezon. Daca pierd titlul, Becali e pus in fata unei situatii limita.

Va continua sau nu investitiile? In cazul in care patronul va opta pentru varianta low-cost, un rol important in campania de achizitii il vor avea jucatorii imprumutati acum la alte cluburi.

Primele doua solutii importante: De Amorim si Jakolis. Brazilianul a fost imprumutat la Kayseri in ultima jumatate de an. N-a confirmat si are sanse mici sa fie pastrat, chiar si in cazul in care Sumudica va alege sa continue in Turcia. De Amorim a fost titular de numai 3 ori in campionat si a marcat un singur gol, cu Genclerbirligi, acum o luna. Becali i-ar mai putea acorda o sansa, mai ales in eventualitatea in care primeste vreo oferta pentru jucatorii ofensivi cu cota, Man, Florin Tanase sau Budescu.

Antonio Jakolis a fost om de baza in acest sezon pentru Apollon Limassol, care inca se lupta pentru castigarea campionatului in Cipru. Jakolis are 32 de meciuri in campionat si 5 goluri inscrise, dar Steaua are posibilitatea de a refuza sa-l cedeze definitiv. Jakolis poate prinde un culoar favorabil. Pentru Benzar exista interes din strainatate, in timp ce in fata, ca mijlocas dreapta, Man ar putea sa dispara in cazul unei propuneri de amploare din Vest.

Niga, Pleasca, Mihalcea, Szecui, Daniel Benzar, Mario Mihai si Gabriel Simion sunt ceilalti fotbalisti cedati temporar de FCSB in acest sezon. Situatia fiecaruia dintre ei va fi reevaluata. Cele mai mari sanse de a se intoarce le au micul Benzar (Voluntari) si portarul Toma Niga (Hermannstadt).