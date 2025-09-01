Tănasă și Larie au marcat golurile constănțenilor în minutele 29, respectiv 87, în timp ce pentru Petrolul a punctat Chică-Roșă în minutul 34.

Liviu Ciobotariu: ”Eu sunt primul vinovat, eu conduc această echipă!”

La finalul jocului, Liviu Ciobotariu s-a declarat mulțumit de jocul echipei sale, dar spune că prestația nu a fost suficientă pentru a obține cele trei puncte.

Totuși, antrenorul ploieștenilor crede că Petrolul nu ar fi trebuit să plece fără niciun punct de la Ovidiu. ”Ciobi” le-a reproșat elevilor săi erorile repetate și a transmis că este misiunea sa să redreseze echipa.

”Am avut posesie, câteva ocazii de a marca. Poate nu meritam să pierdem. Am făcut un joc bun, dar nu e de ajuns. Există această supărare, etapele trec și nu reușim să acumulăm puncte. Suntem într-o situație complicată. Toată lumea are așteptări și nu reușim să ne echilibrăm în ceea ce înseamnă rezultatele și momentele mai puțin bune. Am arătat bine azi, dar nu e de ajuns. Nu știu dacă a fost penalty sau nu, nu am avut cum să mă uit. Vom face analiza și vom vedea la meciul următor.

Greșeala face parte din joc, din păcate noi greșim des și nu e ok. O minge venită din margine putea să se oprească, dar nu sunt adeptul să dăm vina pe un jucător. Eu sunt primul vinovat, eu conduc această echipă, eu fac antrenamentele, eu fac schimbările, dar prea multe greșeli. Avem probleme la fiecare meci, ba medicale, ba un jucător pleacă la lot.

La Ricardinho a fost o problemă medicală, probabil îl scoteam oricum. Bălțăreau, la fel. Doar mie mi se putea întâmpla, am făcut două schimbări din cauza accidentărilor. Sper să trecem de pasa asta neagră. E o situație delicată.

Nu e prima oară când mi se întâmplă lucrul ăsta, am atâta experiență, am aproape 20 de ani de antrenorat. Eu trebuie să rezolv această situație, trebuie să ne pregătim mai bine”, a spus Liviu Ciobotariu după meci.

Liviu Ciobotariu: ”Dacă ești demis, ești demis!”

După meci, fanii ploieșteni i-au cerut demisia lui Liviu Ciobotariu, însă antrenorul a spus că nu a discutat nimic cu cei din conducerea clubului în legătură cu acest subiect. Întrebat despre varianta ca el să plece din propria inițiativă, Ciobotariu a spus că acest lucru este exclus.

”E normal ca suporterii să fie supărați, eu le înțeleg această supărare, să ai șase puncte după opt etape. Au dreptate. Am avut o discuție și le-am dat dreptate. Ei vor mult mai mult de la noi, vor rezultate, le-am zis că trebuie să avem răbdare

Plecare sau demitere? Nu știu nimic, trebuie să întrebați conducerea. Președintele te conduce, acționarii, eu nu am vorbit cu nimeni. Nu am fost anunțat. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, discutăm. Dacă ești demis, ești demis.

Nu m-a anunțat nimeni, am vorbit și acum cu domnul președinte. Ca antrenor te poti aștepta la orice. Demisia nu se ia în calcul, nu sunt omul care pleacă la greu. Am incredere în jucătorii mei, luptăm până avem rezultate”, a mai spus Ciobotariu.

